La Goletta Verde di Legambiente in Veneto dall'11 al 15 luglio: tante le iniziative in programma

ROVIGO - Il Veneto sarà protagonista della quarta tappa del tour di Goletta Verde 2020, la storica campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane. Quest'anno la Goletta, giunta alla sua 34esima edizione, non segue il classico itinerario coast to coast a bordo dell'imbarcazione, che si prende per la prima volta una piccola pausa nel rispetto delle restrizioni per il distanziamento fisico imposte dalla pandemia.Già nei giorni precedenti un team di tecnici e volontari dell'associazione hanno effettuato i campionamenti e analisi microbiologiche sulle coste della regione. L'ufficio scientifico di Legambiente si è occupato della loro formazione e del loro coordinamento, individuando laboratori certificati sul territorio. Sono infatti citizen science e territorialità le parole chiave che coinvolgono centinaia di volontarie e volontari già al lavoro per raccogliere campioni di acqua e scovare le situazioni più critiche di inquinamento legate alla cattiva depurazione dei reflui.Media partner è la Nuova Ecologia. In Veneto si parte sabato 11 luglio, quando ci sarà una pulizia straordinaria sulla spiaggia della Brussa a Caorle (Venezia), nell'ambito del progetto Fishing for Future. Lunedì 13, alle ore 16, centralità al turismo, tra i settori più colpiti in questi mesi di pandemia, nell'incontro “Vacanze venete: proposte di viaggi inaspettati a due passi da casa”.Il webinar è rivolto a cittadini, amministratori, operatori e tour operator del settore, associazione di promozione turistica, network di settore. Mercoledì 15 luglio, infine, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei risultati sulla qualità delle acque in Veneto. L'incontro prenderà il via alle ore 10 presso la sede del Parco del Delta del Po a Loreo (Rovigo).Cittadini protagonisti anche grazie alla sfida social dell’estate, la #GolettaChallenge: Legambiente invita a ripulire dai rifiuti anche un piccolo pezzettino di spiaggia e a condividere la foto sui social, sfidando tre o più amici a fare altrettanto. Per aderire basta taggare Legambiente e inserire #GolettaChallenge nel post, contribuendo a una catena di buone azioni in difesa del pianeta.