Passetto: incontro tra amministrazione e residenti andato a buon fine

ADRIA (Rovigo) - Piccola tregua tra l'amministrazione comunale di Adria e i residenti di località Campelli dopo le varie discussioni e proteste che vi sono state per la nuova rampa del Passetto ( LEGGI ARTICOLO ). Infatti dopo la lettera di Veneto Strade ( LEGGI ARTICOLO ), l'incontro dell'ingegnere Zattoni del medesimo ente con l'amministrazione comunale ( LEGGI ARTICOLO ), si era svolta la protesta di un gruppo di residenti prima dell'ultimo consiglio comunale ( LEGGI ARTICOLO ), con il sindaco Omar Barbierato che aveva invitato gli stessi sabato scorso 11 luglio per parlare dei vari problemi della viabilità.Prossimamente si svolgeranno i rilievi per le prove di carico per il ponte Bresega, questo per capire come procedere con la sua sistemazione, che sembra ormai un dato di fatto e una questione da risolvere il prima possibile. Lo scopo ovviamente dell'amministrazione è quello comunque di mantenere aperta la rampa per i non residenti e i mezzi pesanti, che saranno obbligati a transitare sulla stessa.Intanto si attende l'apertura della nuova rampa.