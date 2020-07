Incontro per valutare strategie future importanti

GAIBA (Rovigo) - Giovedì 16 luglio ore 10:30 presso il Bonello Luxury Retreat, in via San Lorenzo 27 a Gaiba, un importante appuntamento per una maggiore consapevolezza e valorizzazione del fiume Po.

Quali possono essere le attività da promuovere per una cittadinanza attiva nella tutela dell’ambiente? Quali possono essere le opportunità imprenditoriali per un turismo esperenziale?

Affronteranno il tema dell'attività di gestione del bacino del fiume Po e le sue potenzialità il dottor Meuccio Berselli, Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, Adbpo, e l’Ingegner Massimo Valente, Dirigente Direzione Territoriale idrografica Veneto - Agenzia interregionale per il fiume Po, Aipo.

L'evento è aperto a tutti. Al termine un rinfresco per i presenti.

"Siamo felici che il dottor Meuccio Berselli, Segretario Generale dell’Autorità di bacino Adbpo, e l’Ingegner Massimo Valente, Dirigente Direzione Territoriale idrografica Veneto dell' Aipo - commenta il sindaco Nicola Zanca - abbiano accettato il nostro invito, quali massimi esperti e autorità del fiume Po. Sarà l'occasione per condividere riflessione per valorizzare il nostro territorio legato al fiume Po ed alla sua gestione con i portatori di interessi del Polesine, dagli amministratori alle associazioni di categoria. Ringrazio il Bonello Luxury Retreat per l'ospitalità."