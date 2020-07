Ritorna il marchio Esoform nel mercato dei liquidi per lenti a contatto [VIDEO]

ROVIGO -leader nazionale per decenni nel campo dei disinfettanti, e degli igienizzanti, anche ad uso medicale nelle sale operatorie e sui pazienti degli ospedali.Un patrimonio fatto di preziosi liquidi, poi diventati gel, che avrebbe sicuramente contribuito al contrasto del temibile virus Covid-19 se lo stabilimento e la produzione fosse rimasta aperta, invece, da settembre 2019 la vecchia proprietà decise di sacrificare l'unità di Rovigo ed i 46 dipendenti occupati.e sono in corso le pulizie e la riconversione dell'impianto per la produzione di liquido per la detersione e disinfezione di lenti a contatto.(qualcosa)con destinazione estero, dai mercati arabi, grandi consumatori di lenti a contatto, anche solo per questioni estetiche, a quelli europei. Tutto dipenderà da quanti certificati di conformità ai diversi standard presenti nei Paesi riusciremo ad ottenere nel breve periodo iniziale in quanto la vendita di questi articoli è strettamente normata, quasi al pari del mercato medicinale".al nuovo gruppo ringraziandoli per aver creduto nel progetto e per aver deciso di investire a Rovigo. "Era il finale che tutti noi ci auguravamo, e come amministrazione abbiamo sempre spinto in questa direzione. Vi ringrazio per il coraggio imprenditoriale, questa è una grande soddisfazione per tutto il territorio".Esoform impiega, ad oggi, 15 dipendenti assorbiti dalla ex Ecolab.