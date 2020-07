Grande generosità dell'associazione di un "Cuore da Cavaliere"

ROSOLINA (Rovigo) - L’associazione di volontariato “un cuore da cavaliere” ha organizzato e pianificato una grossa donazione di jeans, vestiti, scarpe, medicinali misti, materiale sanitario e mascherine protettive destinata sia alle famiglie bisognose di Putignano a Mare una delle località più conosciute dai turisti di tutta Italia che alla comunità San Filippo Neri fondata diretta da don Rosario Pacillo che cura e riabilita persone affette da stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope oltre a prevenire sul territorio contro il diffondersi delle dipendenze.L’associazione “Un Cuore da Cavaliere” nasce come associazione filantropica, opera in tutta la Regione Veneto con progetti didattici per le scuole, valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società dando assistenza al soggetto nei momenti di bisogno, necessità e disagio sia fisico che psicologico, dopo l’entrata in vigore della riforma del terzo settore anche a livello Nazionale."Ogni anno raccogliamo vestiario nuovo, materiale sanitario, medicine e mascherine da destinare alle famiglie bisognose ed a situazioni di una certa gravità che vengono segnalate direttamente dai nostri volontari e che aiutiamo attraverso i soci che stanno sul territorio. Quest’anno il nostro socio e luogotenente Rocco Cicalese dopo il suo insediamento come comandante della stazione dei carabinieri di Putignano (BA) ha voluto conoscere direttamente le difficoltà del territorio inserendosi da subito nei quartieri poveri ed in gravi difficoltà sociale cercando di aiutare chi ha bisogno attraverso la strada più semplice, quella di sentire dalla loro voce di cosa hanno bisogno".Concludendo: "Ringrazio quindi Rocco per la sua disponibilità e caparbietà nel sostenere che dobbiamo sporgere la mano a chi ha bisogno di noi e l’arma dei carabinieri per aver dimostrato ancora una volta che la divisa deve essere un riferimento per il prossimo, non deve essere vista come un problema, ma come un aiuto che arriva da una mano che si allunga verso chi deve essere protetto e che ha bisogno di aiuto in una società che tende invece ad emarginare chi cede a strade secondarie cercando così di dare una seconda possibilità anche a chi nella vita ha purtroppo sbagliato".