I Comuni cercano di fronteggiare insieme i ricorsi di Iliad per il 5G

SAN BELLINO (Rovigo) – Pare che alcuni i comuni polesani che hanno emesso disposizioni per bloccare qualsiasi installazione di antenne con tecnologia 5G, si uniscano per difendere le proprie decisioni davanti al Tar del Veneto, contro il fioccare di ricorsi delle società di telefonia che hanno impugnato innanzi al giudice amministrativo le ordinanze emanate.

In realtà a Lendinara non è ancora pervenuta alcuna richiesta di installazione di antenne 5G ma l'amministrazione comunale ha scelto di giocare d'anticipo. A San Bellino e a Castelguglielmo la richiesta d’installazione di un impianto 5G, avanzata dalla società francese Iliad, è invece già arrivata agli uffici comunali durante il periodo il lockdown.

Nelle rispettive ordinanze ostative i tre sindaci, con contenuti e argomentazioni diverse, hanno messo i paletti vietando l'approdo del 5G nei loro territori comunali fino a quando non ci saranno pareri sulla sicurezza per la salute da parte dell'Istituto superiore di sanità e dell'INAIL. Percorsi, contenuti e situazioni per impedire la trasformazione degli impianti 3G e 4G esistenti sono differenti, ma la preoccupazione è comune.

Di fronte ai ricorsi delle aziende interessate a portare la nuova tecnologia del 5G, il sindaco di San Bellino Aldo D'Achille ha subito contattato quello di Lendinara Luigi Viaro per analizzare l'ipotesi di fare fronte comune e difendere la legittimità delle ordinanze.

A San Bellino il Consiglio comunale si è espresso dando delle linee guida, in base alle quali il Sindaco, il 5 giugno scorso, ha emanato l'ordinanza diffidando sia la francese Iliad che l’italiana CK Hutchison Networks ad installare, o consentire l’installazione da parte di terzi, di tecnologie 5.

Ci sono diversi argomentazioni a sostegno delle ordinanze, secondo i Sindaci, innanzitutto sotto l’aspetto urbanistico, perché il 5G utilizza micro-antenne diffuse e servirebbe un piano specifico per stabilirne la collocazione, in secondo luogo c’è un aspetto sociale che, in questa fase di emergenza coronavirus, considera inopportuno l’introduzione di un altro elemento di tensione per i cittadini e, infine, l’aspetto più importante, cioè quello sanitario che suggerisce prudenza mancando ancora una letteratura medico-scientifica indipendente sugli effetti del 5G. “Non abbiamo elementi sufficienti per garantire che questa tecnologia non porti con sé pericoli e il rapporto rischio-beneficio è ancora tutto da valutare” afferma il primo cittadino di san Bellino che aggiunge: “Non siamo contrari allo sviluppo tecnologico ma una pausa di riflessione s’impone, per valutare attentamente le possibili ricadute sulla salute dei cittadini già esposti a numerose frequenze elettromagnetiche”. Non è un no secco, dunque, ma motivato da ragioni di prudenza, in attesa di chiarimenti ministeriali e norme certe. “Noi siamo il front-office dei cittadini e raccogliamo le preoccupazioni espresse sull’argomento, senza dimenticare che siamo i primi responsabili della salute pubblica”, ha concluso D’Achille.

Per quanto riguarda San Bellino erano già stati individuati tre siti in luoghi pubblici per le antenne di telefonia (solo uno è utilizzato) che portano nelle abitazioni la connessione veloce con fibra vera, mentre le micro-antenne necessarie per il 5G (internet delle cose) risulterebbero invasive e comunque al di fuori delle tre zone prestabilite.

Sulla stessa lunghezza d’onda si è espresso il sindaco Luigi Viaro, che “sorpreso” dalla celerità dei ricorsi Iliad aggiunge: “Faremo fronte comune per difendere le nostre posizioni e fare massa critica, anche per fare capire che non è un problema delle singole comunità ma un problema di sensibilità che coinvolge tutti”, anche Lui convinto che in assenza di conclusioni univoche da studi indipendenti, l’ordinanza emessa sia lecita. All’appello manca, per il momento, il sindaco Maurizio Passerini di Castelguglielmo, ma tutto lascia pensare che anche lui si unirà nell’azione difensiva con gli altri primi cittadini.

Per la cronaca, tra i comuni polesani che hanno imposto uno stop alle nuove antenne 5G ci sono anche Corbola, con un'ordinanza, e Porto Viro, con una delibera del Consiglio comunale.

Ugo Mariano Brasioli