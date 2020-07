Zona logistica semplificata in 16 comuni dell'Altopolesine: i sindaci al fianco di Regione Veneto e Confindustria

OCCHIOBELLO (Rovigo) -Lo scorso 4 giugno tutti gli attori compartecipanti la realizzazione della Zona logistica semplificata rafforzata hanno preso parte ad una videoconferenza promossa dalla Regione Veneto, che ha presentato il Piano di sviluppo strategico da attuare nei prossimi giorni.I sedici sindaci concordano fermamente sulla volontà di partecipare al tavolo tecnico per la stesura del piano almeno con la presenza di tre delegati, per poter meglio esprimere e delineare le diverse tipologie territoriali dei comuni coinvolti nello sviluppo legato alla Zls, in coordinamento con l’, Confindustria, e rappresentanti delle parti sociali. In particolare,Il Piano di sviluppo strategico che uscirà dal tavolo tecnico promosso dalla Regione dovrà essere approvato dal Governo. In seguito si darà inizio alla ricerca e accoglienza di nuovi insediamenti produttivi, i quali sceglieranno con precedenza stabili e strutture già esistenti e inutilizzate, affinché le zone industriali depauperate negli ultimi anni possono tornare adI sedici sindaci manifestano convinta e costante fiducia nei confronti di Confindustria Veneto che ha lottato efficacemente, insieme ad essi, fin dagli albori progettuali dell’intera visione, nata come richiesta per una Zona economica speciale e coronata dall’ottenimento di una Zls+r per l’Altopolesine, in unione con il porto di Venezia-Marghera.Le piccole e medie industrie potranno beneficiare delle agevolazioni per qualsiasi forma di investimento, le grandi aziende solo per investimenti di nuova attività che sia diversificata rispetto alla tipologia già in produzione. La Zls+r permetterà alle aziende di ottenere velocemente autorizzazioni e procedimenti amministrativi semplificati, ulteriormente accelerati anche da eventuali interventi regionali.