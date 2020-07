Marilena Marchetto confermata presidente

LUSIA (Rovigo) - Il direttivo della pro Loco di Lusia si è rinnovato, come previsto dalle indicazioni regionali e nazionali, e dopo l'assemblea il direttivo ha provveduto alla ripartizione degli incarichi. Per decisione unanime il direttivo ha confermato Marilena Marchetto alla carica di presidente, nominato Paola Rossin vice presidente, Marcello Mazzucco segretario, Raffaella Marinelli, tesoriere, Elettra Maggiolo, Lorena Bortolotti, Giovanni Spagna, Gino Turetta e Leopoldo Zuolo consigliere con Luciana Pasqualini supplente. Il collegio dei revisori è presieduto da Rossano Fontan e componenti sono Clara Grossi e Mauro Verza.

Marilena Marchetto è anche vice presidente del consorzio medio alto polesine delle pro loco che si rinnova il prossimo 3 agosto mentre il direttivo Unpli provinciale si rinnova l'8 agosto cui seguirà il 13 settembre il rinnovo dell'Unpli Veneto. Sin dall'inizio della presidenza Marchetto la Pro loco di Lusia si è caratterizzata per la promozione dei prodotti orticoli che la fertile terra lusiana produce. E questa sarà la mission anche del mandato appena iniziato già coinvolgendo le aziende locali del settore inviando una comunicazione in cui conferma la disponibilità ad organizzare iniziative per lo sviluppo di attività promozionali, sociali e culturali, nel territorio di Lusia e fuori Lusia. E la presidente conferma che “la Pro Loco di Lusia si propone come interlocutore per lo sviluppo di iniziative sul territorio che abbiano una valenza promozionale verso l’economia locale, finalità sociali, turistiche e culturali” e conferma la propria piena disponibilità a collaborare con altri gruppi del territorio. La Pro Loco di Lusia è un ente riconosciuto APS, che fa parte dell’UNPLI, in grado di presentare ed aderire a progetti per attingere a fondi comunitari. Il 2020, sottolinea la presidente Marilena Marchetto, non ha, purtroppo, potuto organizzare eventi già sta pensando ad un fitto calendario per il prossimo anno.