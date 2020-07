Cinque stranieri per tre posti, una regola che penalizza la FemiCz

ROVIGO - Da ipotesi a realtà. Se la FemiCz Rovigo avesse saputo, che l’ipotesi di abbassare il numero dei giocatori stranieri impiegabili nelle gare di campionato, ventilata nella riunione di aprile con la Federazione, sarebbe diventata immediatamente esecutiva, avrebbe in sede di mercato operato diversamente.

Invece Umberto Casellato, che di fatto svolge anche il ruolo di direttore sportivo, di stranieri in rosa ne ha ben cinque. Peccato che la circolare informativa si arrivata a mercato concluso. Risolto il problema dei tesseramenti per gli extracomunitari, su concessione del Consiglio federale nella riunione del 17 luglio (LEGGI ARTICOLO), i posti in distinta gara restano comunque sempre tre (pure con dei vincoli).

Tesserabili Momberg (tallonatore), Giant (seconda linea), Greeff (numero 8) e Swanepoel (pilone destro), tutti di scuola sudafricana. Dall’anno prossimo il patron Francesco Zambelli dovrà decidere chi tenere, perchè la deroga per i quattro visti non sarà più concessa.

Problema quinto straniero. Nicolas Coronel (LEGGI ARTICOLO) risponde alla caratteristiche che ricercava il tecnico, ha avuto esperienze nella Championship inglese, e conosce bene il campionato italiano avendoci giocato in due stagioni (ex Lazio, ndr), peccato che il passaporto spagnolo gli consenta solo di eludere il barrage dei visti concessi dalla Federazione (è di nazionalità argentina, ndr). Tre quarti centro in grado di fare la differenza, dovrà turnarsi con gli altri 4 sudafricani.

La FemiCz Rovigo si è giocata di fatto tutti i jolly prima di cominciare, in sede di mercato di riparazione potrà fare poco, se non ricorrere all’ingaggio di un italiano, o di uno straniero con passaporto europeo, ma alla fine i posti in squadra restano sempre tre. Nel campionato 2019-2020 la FemiCz di stranieri in rosa ne aveva sette, a fronte dei 4 posti in distinta gara.

Le società che hanno investito nel mercato estero al momento sono penalizzate, sorridono invece quelle che hanno puntato maggiormente su quello domestico.

C’è da dire che ci sono società con un vantaggio. Avere un filo diretto con una Franchigia del territorio garantisce l’afflusso dei giovani migliori, in questo senso andrà ulteriormente potenziata la collaborazione con il Benetton Treviso.

Altro aspetto da non trascurare, anzi, a questo punto di vitale importanza, è il vivaio. Chiaramente chi ha la possibilità di avere atleti cresciuti in casa, se riesce a trattenerli dalle sirene Federali (Accademie) e professionistiche (Zebre e Benetton), ha un discreto vantaggio. Un bonus che però può essere vanificato dal mercato, l’anno scorso Andrea Menniti-Ippolito ha lasciato Padova per vestire la maglia rossoblù, quest’anno Federico Conforti ha svestito i colori del Petrarca per indossare la maglia dei Diavoli del Valorugby. Nel recente passato Enrico Lucchin ha lasciato Rovigo conquistando due scudetti a Calvisano, entrando poi nelle Zebre in Pro14, prima di lui Bibi Quaglio, dopo lo scudetto in rossoblù del 2016, ha preso la strada di Treviso e della Nazionale.

E’ il momento delle decisioni. Mogliano e Verona si sono già strutturate con una Accademia interna, considerando che Rovigo si è già giocata il jolly di quella Federale in passato, è il momento adesso, non a maggio 2021, di pianificare il futuro. Inevitabilmente non potrà farlo da sola, servono le risorse, l’ambizione, e la collaborazione del territorio, ma soprattutto la pazienza di aspettare, i progetti richiedono tempo. Le prossime elezioni Federali potrebbero cambiare anche gli equilibri e l’organizzazione delle Accademie.

Giorgio Achilli