Una serata di serie D e non solo ad Abano Terme, in attesa della ripartenza dei campionati

ABANO TERME (Padova) - Una serata ricca di ospiti alla Scuderia di Abano Terme, dove venerdì 18 luglio si è svolta una cena con dirigenti, presidenti, tecnici e amici del calcio dilettantistico veneto e non solo. Un modo per parlare di calcio mercato in questo momento un po' caldo, oltre a pensare a quello che accadrà nelle prossime settimane per quanto concerne i gironi ed eventuali ripescaggi.Un momento per chiaccherare e confrontarsi, con nomi illustri del calcio dilettantistico come Gigi Fresco, presidente e allenatore da ben 39 anni della Virtus Vecomp squadra veronese di Lega Pro, Attilio Gementi direttore sportivo del Trento, Paolo Favaretto allenatore della primavera del Pordenone, una rappresentanza dell'Union Clodiense a partire dal mister Mario Vittadello e Roberto Tonicello e ovviamente un bel gruppo del Castelbaldo Masi.