Si torna anche per il nuoto alle gare vere

ROVIGO - Il nuoto riparte con le gare in presenza, e la prima gara saranno i campionati regionali estivi che saranno anche validi per i campionati italiani di categoria.

La fine del periodo di chiusura dello sport per il nuoto è conciso con le gare virtual experience, le società partecipanti hanno fatto gareggiare i propri atleti nei propri impianti inviando poi i filmati al comitato regionale Veneto, che da sabato 18 a lunedì 20 pubblicherà nella sua pagina facebook, e canale you tube. Le finali a quattro saranno commentate da Luca Sacchi e Cesare Butini, con il coordinamento del vicepresidente del comitato regionale veneto Silvano Lindaver, che è anche presidente della Rhodigium nuoto.

I campionati regionali estivi 2020 saranno disputate nella piscina olimpionica da 50 metri di Monastier (Tv) nell’arco di venti giorni, a porte chiuse, in concentramenti divisi per provincie. Nell’impianto saranno ammessi solamente atleti, allenatori, giudici e il personale strettamente indispensabile allo svolgimento delle gare.

Al termine delle gare di tutti i concentramenti si avranno le classifiche con i campioni regionali delle varie categorie, sia nel settore femminile che nel settore maschile.

I campionati regionali si svolgeranno con le stesse caratteristiche in tutta Italia, al termine le classifiche verranno integrate e si avranno i nomi dei campioni italiani 2020 di ogni singola categoria. I campionati assoluti invece verranno disputati nell’ambito del trofeo Sette Colli nella piscina del foro italico a Roma il 14 e il 15 di agosto.

Ecco i concentramenti per i campionati regionali veneti a Monastier: il 28 luglio e il 4 di agosto gareggeranno le società della provincia di Venezia con l’aggiunta della società Antares nuoto; il 29 luglio e il 5 di agosto le società delle provincie di Treviso e Belluno; il 30 di luglio e il 6 di agosto le società delle provincie di Padova e Rovigo; il 31 luglio e il 7 di agosto le società delle provincie di Verona e Vicenza.

La federazione italiana nuoto e le federazioni regionali hanno profuso un grandissimo impegno per la ripartenza del nuoto agonistico, ripartenza ancora più importante per i grandissimi impegni programmati nel 2021. Due campionati europei in vasca da 25 e in vasca da 50 metri, due campionati mondiali in vasca da 25 metri e in vasca da 50 metri, i campionati italiani e i campionati regionali, sia di fondo in acque libere, che in piscina.