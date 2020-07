LENDINARA (Rovigo) - Il Polesine è un luogo di terra e di acqua, di lunghi tramonti e di fitte nebbie, di uomini illustri e di viaggiatori di passaggio ma anche di botteghe, di vita rurale e di piccole storie ma non per questo meno interessanti. Al Polesine, a quel territorio intriso di poesia, per la sua conformazione naturale i cui fiumi tratteggiano scorci unici, e per la concentrazione di monumenti architettonici di grande pregio artistico, è dedicata la prima edizione di Polesine segreto che dal 21 al 24 luglio coinvolgerà a Canda, Loreo, Lendinara e Ceregnano, con percorsi animati con attori in costume.

I partecipanti verranno accompagnati alla scoperta delle bellezze di questi luoghi, attraversati da storie misteriose, grazie al racconto dallo spirito noir di un gruppo di attori.

L’iniziativa è stata ideata da Antonella Bertoli, Presidente Commissione Pari Opportunità Provincia Rovigo, promossa e organizzata dalla Provincia di Rovigo Servizi Culturali, in collaborazione con i Comuni coinvolti e Fondazione Aida di Verona. Sostenuta da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, rientra nel progetto RetEventi Cultura Veneto, nell’ambito dell’Accordo di programma Regione del Veneto – Provincia di Rovigo.

Come afferma Antonella Bertoli “Abbiamo ideato questa iniziativa per contribuire a mantenere in vita quel prezioso e intangibile patrimonio rappresentato dalle storie e leggende di questo territorio finora tramandato per lo più oralmente, da un filò all’altro”. Un patrimonio che secondo la Bertoli non ha nulla da invidiare ai best seller polizieschi più recenti, tanto da ispirare anche la fantasia di uno dei maestri dell’horror del secolo scorso, Howard Phillips Lovecraft.

Con la regista Maria Selene Farinelli saranno proposte le vicende di alcune figure femminili dalle quali star distanti perché belle quanto pericolose, tutte donne di malaffare e fattucchiere da evitare nel nome di un’integrità morale ben radicata. “Il nostro è dunque anche una sorta di riscatto all’ignoranza dell’epoca” dice la bertoli.

Seguirà a ogni serata una degustazione (a pagamento, consigliata la prenotazione). A Lendinara è in programma una cena vegana.

Le quattro serate si svolgeranno col seguente calendario: il 21 luglio a Canda in Piazza Dante Alighieri con la Compagnia teatrale I Ruscoletti di Canda che darà voce alle vicende della Contessa Triste, leggenda nata all’interno di Villa Nani Mocenigo.

Il 22 luglio a Lendinara, presso Palazzo Malmignati si rivivranno storie di fantasmi senza pace e di stregonerie che, in una cornice suggestiva a lume di candela, vanno a comporre il quadro storico e culturale del Polesine più antico ed affascinante. Con Mariangela Diana, Giacomo Gasparetto, Morris Furegato e Gino Bazzan per la regia di Maria Selene Farinelli.

Seguirà il 23 luglio a Loreo, Piazza dell’Orologio, una narrazione incalzante condotta da figure misteriose che si palesano in una notte d’estate al chiarore di fiaccole. Così verrà raccontato il rapporto tra terra ed acqua, tra devozione e spiritualità, visto dagli occhi dei viaggiatori che hanno attraversato il Basso Polesine nei secoli.

Chiuderà il 24 luglio a Ceregnano, presso il Parco Belvedere, un percorso dedicato ai folletti dispettosi e ninfe dei fiumi, creature magiche dagli influssi benigni e maligni, un tempo protagoniste dei Filò polesani, tramandati oralmente di generazione in generazione.

E’ consigliata la prenotazione compilando il modulo su www.fondazioneaida.it

