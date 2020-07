ROVIGO - Domenica 26 luglio 2020, con la gara regionale FVG di San Giorgio di Nogaro, riapre anche per la canoa, la stagione agonistica del settore acqua piatta nel periodo di post emergenza Covid-19.

La stagione 2020 è rimasta al palo con lo stop a partire dal 23 febbraio scorso a tutte le attività federali e successivamente anche agli allenamenti societari. Oggi, a cinque mesi di distanza le attività sono tornate a pieno regime ed i ragazzi sono tornati a frequentare il canalbianco in gruppo da un paio di mesi facendo seguito al periodo di lock-down in cui si sono comunque continuati ad allenare a casa.

Dopo tanta attesa, si tratta quindi di un traguardo importante per i giovani del Gruppo Canoe Polesine Rovigo Asd che hanno trascorso un lunghissimo periodo di preparazione (dallo scorso ottobre 2019) per arrivare di nuovo a disputare la prima gara ufficiale della nuova stagione agonistica.

Il tutto è stato possibile, grazie all’impegno profuso in tutti questi mesi, dai dirigenti e tecnici sostenuti a loro volta dalle famiglie degli iscritti alla compagine polesana, che ha dovuto affrontare non solo l’emergenza Covid ma anche il trasloco e tutti gli allestimenti necessari per attivare i servizi presso il polo natatorio di viale Porta Adige e la banchina dell’interporto in viale delle Industrie. Con tutto ciò la comunità sportiva del GCP non solo si è preservata, ma è anche cresciuta, con la recente attivazione dei corsi canoa estivi e l’inserimento nell’organico di nuovi elementi.

Un calendario che condensa le gare di un anno in 10 settimane dove, ogni week end, ci sarà un momento di incontro e confronto nelle tradizionali sedi della canoa Veneta e Italiana come appunto San Giorgio di Nogaro in FVG o Revine, San Donà di Piave ed Auronzo di Cadore in Veneto, per tornare in Trentino a Caldonazzo per le finali nazionali del canoagiovani e Milano per i campionati Italiani assoluti di velocità e fondo ed infine a Roma per il campionato italiano di maratona.

Non rimane altro che augurare ai giovani che saranno impegnati nelle competizioni un “in bocca al lupo!”.

CALEDARIO 2020 DESCRIZIONE CATEGORIE LOCALITA'

26 luglio - Gara regionale 500mt Selettiva per composizione TEAM VENETO per Trofeo delle Regioni ACRJ San Giorgio

1 e 2 agosto - Canoagiovani Nazionale AC San Giorgio

8 e 9 agosto - Gara nazionale 500 metri valida come Camp.o Italiano Società + Trofeo delle Regioni RJ Revine lago

16 agosto - Campionato Regionale 500mt + 200mt ACRJ Revine lago

23 agosto - Campionato Regionale 1000mt + 2000mt (giovani) ACRJ Auronzo

29 e 30 agosto - Finale Nazionale Canoagiovani + Meeting delle Regioni AC Caldonazzo

10-11-12-13 settembre - Campionati Italiani Velocità RJ Milano

26 e 27 settembre - Gara Regionale 1000-500-200 RJ Auronzo

18 ottobre -Campionato Regionale 5000mt + 2000mt (giovani) ACRJ San Donà di Piave

24 e 25 ottobre - Campionato Italiano Maratona RJ Roma