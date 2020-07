Quattro gioiellini sono confermati al Polesine Camerini

POLESINE CAMERINI (Rovigo) - Il capitano Paolo Bertaglia classe 1986 ed il vice capitano Enrico Turolla classe 1983 del Polesine Camerini calcio, anche per la prossima stagione sportiva 2020/2021 in seconda categoria saranno le colonne portanti e pedine fondamentali nello scacchiere di mister Andrea Piombo.Infine nella prossima stagione sportiva 2020/2021 nel campionato di seconda categoria il classe 1983 Luca Gennari farà parte della rosa del Polesine Camerini. Di sicuro il giocatore di più valore che ci sia mai stato nella rosa del Polesine Cameini in tutti questi anni, con una carriera da far venire i brividi, 5 stagione in C2 con la Giacomense, 5 anni in serie D, poi tanta Eccellenza e Promozione".