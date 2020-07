Patrizia Bartelle contro i pannelli fotovoltaici in Polesine

VENEZIA - "Mi schiero dalla parte di chi mette in campo iniziative comuni per impedire e prevenire la scomparsa dei territori rurali". Lo dice Patrizia Bertelle consigliere regionale preoccupata per il territorio rodigino particolarmente esposto alla minaccia di nuove piantagioni di fotovoltaico. Le coltivazioni di pannelli solari sono concentrate in Polesine area molto appetibile dal punto di vista degli investimenti di questo tipo di fonte d'energia alternativa.Concludendo: "Anche questa sarebbe una dimostrazione della tanto auspicata autonomia che premierebbe in questo caso l'attività agricola che anche durante il lockdown ha continuato a produrre per il fabbisogno alimentare dei veneti: questo dovrebbe far riflettere tutti sulla centralità dell'agricoltura".