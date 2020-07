Le rossoblù cedono il passo al forte Old Parma

ROVIGO - Nulla da fare per le ragazze del Baseball Softball Club Rovigo contro l’Old Parma. L’esordio casalingo delle rossoblù nel campionato di Serie A2 di softball si chiude con un doppio passo falso contro la forte formazione emiliana, tra le principali candidate alla promozione nel girone B. Domenica sul diamante di via Vittorio Veneto il confronto, valido per il secondo turno, si è chiuso con un duplice 8-1 in favore delle ospiti.

Rovigo fatica già dai primi giri di mazza a tenere testa all’Old Parma che si porta subito in vantaggio 2-0 (a segno anche l’ex rossoblù Gregnanin). Dal monte di lancio Temporin riesce a non concedere nulla alle avversarie al secondo inning, ma l’attacco di casa fatica a ingranare e il primo punto (Temporin) arriva solo al quarto turno di battuta quando l’Old Parma è già avanti di quattro. Il match si chiude alla quinta ripresa che vede le ospiti trovare altri quattro passaggi sul piatto di casa base.

OLD PARMA BSC 2 0 1 1 4 = 8

BSC ROVIGO 0 0 0 1 - = 1

Anche in gara due le “girls” rodigine continuano a commettere troppi errori in difesa e l’Old Parma non perdona trovando subito sei punti nelle prime tre riprese. Nel frattempo l’attacco rossoblù continua a faticare di fronte alle lanciatrici emiliane; il primo e purtroppo unico punto di Zennaro arriva anche in questo caso solo al quarto turno nel box di battuta, forse troppo tardi per pensare di rimontare un avversario molto organizzato che, non a caso, negli inning finali arrotonda il punteggio con altre due corse vincenti a casa base.

Nonostante la battuta d’arresto, c’è serenità nel roster guidato da Leonardo Mena e Cristina Pollato: continua infatti il percorso di crescita delle tante giovani in rosa e c’è già voglia di riscatto in vista del prossimo incontro che porterà Rovigo di nuovo in trasferta in Toscana sul campo dell’Unione Softball Massa Lucca.

OLD PARMA BSC 2 2 2 0 0 2 = 8

BSC ROVIGO 0 0 0 1 0 0 = 1