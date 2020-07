"La scuola per prima", la mozione del gruppo Menon passa all'unanimità

ROVIGO -Cosa prevede la mozione? Che sindaco e giunta attuino gli strumenti previsti dal piano Scuola (emanato dal ministero dell'Istruzione il 26 giugno) facendosi promotori nei confronti della Provincia. Che si usino le risorse necessarie, cheai fini dell'adeguamento delle strutture scolastiche e nella predisposizione di spazi da adibire alle attività didattiche.Perchè questa mozione? Perchè come affermato da Ivano Dionigi presidente di Almalaurea "La scuola è la vittima più illustre di questa pandemia. Invece, diceva Calamandrei, è la parte più importante del Paese"."E' lampante a tutti che la didattica a distanza e la tecnologia, non possono diventare più di quello che sono: un ausilio. Ma la sostanza della scuola - prosegue Silvia Menon - è la presenza dell'insegnante e dello studente, la sostanza sono gli occhi negli occhi di uno con l'altro, l'attenzione reciproca, la disponibilità accudente. L'apprendimento è un gioco di squadra, è come se ci fosse una palla che l'insegnante lancia allo studente e se questo la afferra, in quel preciso istante sarà la felicità per lo studente e per l'insegnante.. Chi aveva un bilocale con tre figli e magari solo uno smartphone come poteva gestire la situazione? Per non parlare degli studenti con bisogni educativi speciali"."perchè ricordiamoci che i soldi ci sono e molti da avanzo e rinegoziazione mutui" specificano i consiglieri della lista Menon, perchè la scuola ricominci per tutti in presenza. Infine il gruppo Menon, lancia anche un accorato appello perchè vi sia un incremento della connessione. "Connessione in ogni senso: sia nel senso tecnologico della fibra, per permettere a tutti anche nelle frazioni collegamenti veloci, e sia la connessione nel senso fisico di vie di comunicazione per raggiungere le scuole. Per risolvere il problema del distanziamento e dei trasporti pubblici, onde evitare il ricorso alle auto, puntiamo alle piste ciclabili per unire frazioni, quartieri e scuole. Che dalla crisi potrebbe pure nascere un'occasione di grande rinascita per la città".