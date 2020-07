Partita la sanificazione degli ambienti pubblici 

ROVIGO - La Provincia di Rovigo comunica che si sta sviluppando sul territorio polesano il progetto di sanificazione degli ambienti pubblici e di protezione civile (centri operativi, magazzini ecc), grazie all'importante donazione della Fondazione Cariparo, insieme ad altri soggetti partecipanti: Gruppo Cinofilo Polesano, Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Rovigo e alcuni privati cittadini.

L’iniziativa, promossa dalla Provincia e coordinata dal Servizio Protezione Civile di Rovigo - Regione del Veneto, ha investito la somma complessiva di circa 35 mila euro nell'acquisto di 4 dispositivi medici omologati, messi a disposizione dei Comuni che ne fanno richiesta.

Gli apparecchi assicurano l’abbattimento di qualsiasi patogeno presente negli ambienti, allo scopo di renderli salubri e consentire così il progressivo rientro in sicurezza dei lavoratori pubblici alla regolare attività ‘in presenza’, nonché a garantire l’utenza che accede agli uffici stessi.

I Comuni inoltre possono garantire la riapertura dei centri estivi per i ragazzi e, in maniera lungimirante, prevedere una sanificazione delle aule per gli Edifici Scolastici per il ritorno in aula.