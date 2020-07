Bilancio positivo nel weekend di gare delle Under rossoblù

ROVIGO - Va in archivio un altro weekend ricco di gare per l’Adriatic LNG Baseball Softball Club Rovigo. Impresa sfiorata per l’Under 12 di baseball che a San Martino Buon Albergo ha ceduto ai padroni di casa 10-9 agli extra inning; una partita molto combattuta che ha visto le due compagini sorpassarsi a vicenda nel corso delle riprese. Nonostante il risultato sfortunato, quella dei rossoblù è stata comunque un’ottima prestazione che fa ben sperare per le gare future.

Il 16 luglio sul diamante della Tassina si è giocata anche la prima giornata del campionato di baseball Under 14. Di fronte ai padroni di casa rossoblù i pari età della Crazy Sanbonifacese. I primi due inning vedono gli ospiti mettere a segno ben cinque punti, ma la reazione del Rovigo non si fa attendere e nei successivi turni di battuta arriva una pioggia di corse a casa base che fissa il punteggio finale sul 16-6 per i rossoblù. Prossimo turno contro Thunders & Dragons Castellana.

Il roster Under 14: Battanello, Bergamasco, Bottazzi, Cappellato, Chinedozi, De Boni, Pillon, Rossin, Russo, Taschin, Turra, Vescovo, Zangirolami.

Sabato a Rovigo si è giocato anche il confronto di baseball tra l’Under 15 del Rovigo e il San Martino Buon Albergo, gara valida come ritorno della seconda giornata del campionato di categoria. Subito partenza convincente dei rossoblù che chiudono a proprio vantaggio il primo inning 3-1. Poi i padroni di casa dilagano e trovano cinque punti in ciascuna delle successive tre riprese, chiudendo quindi l’incontro a proprio favore sul 18-5.

Il roster Under 15: Battanello, Bottazzi, Cappellato, Dissette, Frigato, Gasparetto, Pillon, Rizzati, Rossin, Russo, Sattin, Taschin, Turra, Vescovo, Viale.

Identico confronto anche nella categoria di baseball Under 18. Nei primi tre inning Rovigo e San Martino si equivalgono e nessuno riesce a trovare punti. Al terzo turno in battuta Bernardi smuove la situazione in favore dei padroni di casa, poi arrivano sul piatto anche Taschin e Brusaferro. La partita resta aperta ma i rossoblù tengono sempre la testa avanti e sul punteggio di 7-4 arriva un nuovo punto di Bernardi che mette al sicuro il risultato rendendo vano il tentativo di rimonta degli ospiti e fissando il finale sull’8-6.

Sorridono anche le ragazze del softball giovanile. Da Castelfranco Veneto arrivano due belle vittorie per le formazioni Under 15 e Under 18 rossoblù. La prima si è imposta sulle locali con un pirotecnico 19-1; largo anche il successo della seconda che ha chiuso la sua trasferta imponendosi 15-4.