Caso Soocotherm: per ora non si chiude. A novembre nuovo incontro in Regione

ADRIA (Rovigo) - La chiusura di Adria “non è all’ordine del giorno“: questa la dichiarazione di quest’oggi 21 luglio presso gli uffici della regione Veneto in cui la dirigenza Socothermera stata convocata su richiesta delle organizzazioni sindacali territoriali polesane Femca Cisl e Filctem Cgil, assieme alle Rsu."Già da tempo lo stabilimento e gli uffici adriesi sono totalmente chiusi per mancanza di commesse e per la decisione della società di risparmiare: i progetti a livello mondiale legati al mercato oil & gas sono in una fase di stallo, che si ripercuote anche sul sito di Socotherm. Permane l’interesse a partecipare alla gara di aggiudicazione di una commessa legata al mercato Lng, che sarà determinante in ottica della possibile ripresa lavorativa nel periodo invernale".Concludendo: "Da parte della Regione, piena conferma alla necessità di privilegiare un approccio concertativo, considerati i timori che Socotherm, dopo il periodo feriale, possa dichiarare degli esuberi. La Regione convocherà nuovamente le parti per un aggiornamento nel mese di novembre".