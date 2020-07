Il futuro di Asm spa verso la diversificazione dei servizi

ROVIGO -Nessun volo pindarico all'orizzonte, il nuovo presidente ha ancora "le mani legate" dall'indirizzo ricevuto dal consiglio comunale di Rovigo in merito al piano industriale del triennio 2018-2020, interrotto prematuramente dalle dimissioni dell'ex presidente Alessandro Duò."Bisogna capire come si vogliano utilizzare le risorse e le capacità di questa azienda, questo è a mio avviso il vulnus che impedisce il rilancio di Asm spa e su cui si vorrebbe lavorare insieme all'amministrazione Gaffeo"."Non si può dire che Asm spa sia in attivo solo grazie ai dividendi di Ascopiave, perchè la partecipazione azionaria deriva da una precisa scelta politica operata dal socio Comune nel 2007-2008, in più bisogna considerare il grande lavoro di questa azienda ed i servizi che offre.Oggi il valore delle azioni è raddoppiato, ma non deve essere l'unico aspetto di interesse di Asm spa.". Traniello Gradassi lascia intendere che, ma piuttosto deve fornire servizi al giusto costo di modo da poter crescere ed essere maggiormente di aiuto al socio unico Comune di Rovigo.- afferma il presidente - stiamo vericando tutti i campi di azione su cui intervenire, sicuramente ampliare e vivacizzare le farmacie, un maggiore impegno sul verde pubblico e prendere in mano i servizi di affissione e la gestione calore".Non credo nelle cose incredibili, ma sono certo che riusciremo a vivacizzare, dal punto di vista dell'offerta commerciale, una azienda per troppi anni trascurata. Dal punto di vista professionale la dotazione di personale è eccellente, bisogna creare nuovi interessi di business, sono certo ne saremo in grado".Traniello Gradassi pensa all'efficientemento energetico, vedi la gestione calore, modificando il tipo di contratto in essere con l'amministrazione comunale di Rovigo, ma anche"Si tratta di utilizzzare meglio quelli che ci sono, magari prevedendo le soste brevi - afferma Traniello Gradassi - penso allaQuesta amministrazione ha molta attenzione al tema della green economy, ritengo che il parcheggio multipiano possa essere l'ideale per una utenza privata, così come per la pubblica. In città mi sembra vi sia sufficiente offerta pensando che viviamo in una situazione in cui stanno cambiando le modalità e le abitudini della gente: più biciclette e maggiore mobilità green. Il mercato delle automobili è in crisi, il consumatore farà scelte diverse per gli spostamenti".