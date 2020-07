Al via la Vᵃ edizione del Premio Marco Tamburini

ROVIGO - Il concorso, nato dalla collaborazione tra RovigoBanca e il Conservatorio Statale di Musica “F. Venezze”, intende ricordare Marco Tamburini, artista e docente cesenate, tragicamente scomparso nel 2015, al quale la città di Rovigo si sente particolarmente legata.

Nonostante il Covid 19 e la conseguente cancellazione del festival in cui il Premio era inserito, “Jazz nights at Casalini’s garden”, si terrà anche quest’anno il Premio Marco Tamburini, che giunge con questa alla quinta consecutiva edizione, con l’obiettivo di individuare musicisti jazz emergenti e di contribuire allo sviluppo della loro carriera artistica.

Tamburini insegnava tromba ed era l’animatore del Dipartimento Jazz del Conservatorio rodigino. A questa persona speciale, che voleva bene ai giovani e che amava trasmettere la sua passione in maniera instancabile, è dedicato lo speciale riconoscimento che verrà assegnato nel mese di settembre a Rovigo, in data e luogo che verrà comunicato al più presto.

La competizione è aperta a solisti italiani o stranieri che non hanno superato i trent’anni di età alla scadenza del bando. Non è prevista alcuna tassa di iscrizione.

Come negli anni scorsi, la direzione artistica del Concorso è di Stefano Onorati, la direzione musicale di Stefano Paolini, mentre a presiedere la giuria, composta dal direttore del Conservatorio “F. Venezze” e da alcuni docenti del Dipartimento Jazz rodigino, è stata invitata quest’anno la cantante americana Rachel Gould, che con Tamburini ha inciso due splendidi dischi, “Dancin’ on a Dime” e “No More Fire”.

Rachel Gould, classe 1953, è fra le più raffinate e complete cantanti jazz dei nostri giorni, degna erede della tradizione che parte da Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan per arrivare a Carmen McRae e Shirley Horn. Con una solida formazione classica alle spalle (ha studiato violoncello e canto all’Università di Boston) s’è messa in luce a metà degli anni ’70 nella vivace scena musicale newyorkese, ma ha presto deciso di trasferirsi in Europa, dove nel 1979 ha registrato accanto a Chet Baker quello che è senza dubbio uno dei sui migliori dischi, “All Blues”. All’inizio degli anni ’80 ha collaborato con l’orchestra di Woody Herman, dove ha conosciuto il sassofonista Sal Nistico, con cui ha inciso ed ha avuto un’intensa relazione affettiva fino alla sua prematura morte. Ha vissuto a lungo in Germania, prima di trasferirsi nel 1991 a L’Aia, in Olanda, dove ha tenuto per oltre vent’anni la cattedra di canto jazz al Royal Conservatory. Oggi vive a Londra.

“La scelta di proseguire con la V edizione del concorso – spiega Lorenzo Liviero, presidente di RovigoBanca, nonché sostenitore in prima persona dell’iniziativa – affonda le radici nella nostra visione che guarda ai giovani come risorsa fondamentale per lo sviluppo non solo economico, ma anche culturale e artistico del nostro territorio. L’iniziativa, oltre a celebrare il ricordo di un amico della nostra città, si inserisce nell’ambito dell’ormai consolidato impegno a favore della diffusione della musica jazz, che vede la Banca e il Conservatorio partner attivi e sinergici sia nella didattica che nelle produzioni concertistiche. Non poteva il Covid, che pur ha avuto ripercussioni pesantissime proprio nel mondo della musica, interrompere un concorso così importante. Siamo contenti che il Dipartimento Jazz del Conservatorio abbia accettato di affrontare insieme a noi questa sfida impegnativa, e ci auguriamo di poter comunicare al più presto la data ed il luogo prescelto per la serata finale e la premiazione, entro il prossimo mese di settembre”.

Al vincitore sarà consegnato un premio di 1.000 euro più una targa. Il secondo ed il terzo classificato vinceranno, rispettivamente, 500 e 300 euro. Il vincitore verrà altresì invitato a partecipare ad una delle prossime rassegne concertistiche promosse dal Dipartimento Jazz del Conservatorio rodigino.

A tutti i partecipanti della serata finale del premio verrà consegnato un attestato di partecipazione.

Quanti fossero interessati a prendere parte al concorso potranno scaricare il bando all’indirizzo www.rovigobanca.it/vivi-la-banca/premio-marco-tamburini/ o a quello del conservatorio www.conseervatoriorovigo.it/servizi /notizie/. Al modulo di iscrizione dovrà essere allegata la prevista documentazione da inviare via posta entro e non oltre il 24 agosto 2020 (farà fede la data del timbro postale) al seguente indirizzo: Premio Marco Tamburini 2020 c/o Conservatorio Statale di Musica “F. Venezze” - Corso del Popolo, 241 - 45100 - Rovigo e via mail agli indirizzi stefanoonorati@gmail.com e info@stefanopaolini.it, ma i partecipanti dovranno altresì indicare un link dove poter scaricare e visionare le registrazioni video di due brani composti da Marco Tamburini scelti dal candidato.

L’iniziativa si configura come una delle migliori manifestazioni volte a ricordare Marco Tamburini, ovvero ascoltando e valorizzando le future promesse del jazz italiano, che sempre gli sono state molto a cuore.