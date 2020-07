Bonato: Necessaria la riforma delle Ipab e aiuti economici per i Csa dopo il lock down

ADRIA (Rovigo) - Dopo le vicende che hanno riguardato il direttore del Csa di Adria, Mauro Badiale e il silenzio del presidente Simone Mori ( LEGGI ARTICOLO ), a questo punto è l'amministrazione comunale nella figura del capogurppo di Impegno per il Bene Comune, Enrico Bonato, che non entra nel merito della questione, ma chiarisce quella che secondo lui è la situazione delle Ipab venete: “In un contesto che vede crescere l’età media nel Veneto e, soprattutto, in aree come il Polesine, risulta fondamentale garantire adeguati livelli di assistenza alla popolazione anziana”."A questo si aggiunge la richiesta non trascurabile da parte di Ulss, di tenere liberi “posti Covid” all’interno delle strutture”. “Come candidato alle prossime elezioni regionali nella Lista del Veneto Che Vogliamo (VcV) esprimo la mia piena solidarietà ai Sindaci della provincia di Rovigo, ai presidenti di Ipab Polesane, ai familiari degli ospiti, agli anziani, agli operatori e a tutto il personale sanitario che a vario titolo e competenze si prodigano per il buon funzionamento degli Ipab".