Guglielmo Ferrarese: Accuse indegne sul punto sanità di Lendinara. La Lega al fianco della Ulss 5 Polesana

LENDINARA - "È evidente che non possa tornare tutto alla normalità in tempi brevi, a cominciare dai servizi della sanità" sono le parole del vice sindaco di Lendinara Guglielmo Ferrarese in merito alle polemiche relative al punto sanità cittadino. "E' corretto che le prestazioni debbano effettuarsi solo su prenotazione telefonica e con accessi distanziati per evitare assembramenti" continua Ferrarese che è anche il commissario provinciale di Rovigo della Lega, al governo della Regione Veneto da un decennio, esempio nazionale di buona gestione dell'emergenza Coronavirus fino ad oggi.di fronte ad un programma di 70-80 prenotazioni al giorno per quattro giorni a settimana, per una città di 11.500 abitanti, che dovrebbero usufruire di servizi di altre strutture.A quanto mi è dato sapere il distretto di Lendinara sta funzionando bene con personale dell'Ulss 5 Polesana qualificato e disponibile"."Con la DGRV del Veneto nr. 177/2019 il presidente della giunta regionale del Veneto Luca Zaia (Lega), ha dato disposizione, con un piano triennale, di poterTuttavia è bene ricordare a quanti hanno lamentato il disagio per le liste di attesa, che(terapia anticoagulante orale, emocromo per chemioterapia , maternità ecc)Come massimo responsabile in provincia di Rovigo della Liga Veneta per Salvini Premier, il vicesindaco Ferrarese invita la dirigenza della Ulss 5 Polesana a prendersi carico adeguatamente del distretto sanitario di Lendinara, inserendo per quanto possibile, personale interno preparato e collaborativo, al fine di garantire un adeguato standard qualitativo alla cittadinanza, secondo quanto stabilito dalle linee guida della giunta regionale di Zaia."Gli standard qualitativi non si garantiscono con una gestione esternalizzata di un servizio essenziale, che va tuttavia garantito con personale interno e adeguatamente specializzato con percorsi formativi garantiti dalla qualità sanitaria della Azienda.L’ospedale di Lendinara prima e il Distretto è da sempre un riferimento importante non solo per i lendinaresi ma anche dei cittadini dei Comuni limitrofi, anche della Bassa Padovana.e con una attività di primo intervento diQuesto percorso potrebbe notevolmente sgravare i Pronto Soccorsi ospedalieri di afflussi di utenti che potrebbero essere curati anche in loco.. Non ci devono essere passi indietro rispetto a standard qualitativi che a mio avviso erano stati raggiunti in modo encomiabile dal personale ora in servizio presso il distretto stesso. Per finireInnanzi a tali professionalità e all’impegno profuso,