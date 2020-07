Dall'Ara: La forzatura dei 15 anni evidenziata dal Tar del Veneto

ROVIGO - " LEGGI ARTICOLO ), per mandata competenza giurisdizionale,, ma un dato di fatto che poggia su basi normative fondate e chiare" commenta il presidente della provincia di Rovigo Ivan Dall'Ara.perché basata su interpretazioni errate."La mia contrarietà non era certo una contrarietà a chi lavora e vive con la pesca, settore prezioso e fondamentale del Polesine, ma sulla base di valutazioni su dati di fatto oggettivi che non erano corrispondenti a quello che avrei voluto, ma che avevo l'obbligo di seguire ed evidenziare.Diversamente se il Consiglio avesse accettato la proposta, peraltro preventivamente concordata, non si sarebbe arrivati a questo punto che rappresenta comunque una sconfitta per tutti.Il presidente della provincia di Rovigo ha l’obbligo e deve fare di tutto per salvaguardare uno dei beni più preziosi, non solo del Delta del Po, ma di tutto il Polesine, che è rappresentato dai diritti esclusivi di pesca e di coloro che vivono di questo e per questo settore. Ed io, aldilà di come la si pensi, ho sempre operato in questa direzione".