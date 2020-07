Riprende la stagione agonistica

ROVIGO - Venti atleti schierati nel primo fine settimana di competizioni agonistiche per lo Skating Club Rovigo dopo la sospensione forzata. Sabato 25 e domenica 26 ad Alte Ceccato (Montecchio Maggiore) si riaccendono i riflettori della stagione agonistica che ha finora visto solo il compiersi del campionato italiano indoor di Pescara, da dove riparte anche la portabandiera verdeblù Benedetta Rossini, fresca della medaglia d’argento conquistato nel giro crono.

Una formula totalmente riveduta ed adattata alla totale prevenzione sanitaria, con gare a porte chiuse e nuove regole di condotta di gara. “I comitati Fisr Veneto e Friuli Venezia Giulia sono stati i primi a ripartire in tutta Italia– spiega Filippo Mirandola, team manager dello Skating Club Rovigo – . Sarà svolto una sorta di campionato interregionale composto da dieci tappe con classifica finale sommatoria dei vari risultati divisi per categoria. Il nuovo protocollo federale prevede la chiara ripartizione delle gare per categoria dalle quali non emergerà per la prima volta una classifica per società. Per lo Skating Club Rovigo riprende dunque nel migliore dei modi la stagione che non si è mai interrotta per lo meno negli allenamenti, supportati dalla tecnologia e nuove formule, con indicazioni di schede tecniche eseguite proprio a casa dai singoli atleti, i quali hanno dimostrato proficuo impegno e voglia di continuare”. Ben venti dunque saranno gli atleti presenti nelle due giornate di gara, numeri pazzeschi considerando anche il periodo estivo che ha sempre visto una fisiologica riduzione degli impegni nelle stagioni passate. Tanta la voglia di ripartire, supportata dallo staff verdeblù che non è mai rimasto inerte agli eventi, riprogrammando e adattando le attività al periodo attuale.

Tra i vari eventi, si ricorda che venerdì 31 luglio, in collaborazione con Asm Set, storico partner del club di pattinaggio rodigino, il Pattinodromo delle Rose si renderà protagonista del progetto Cine Set, cinema all’aperto che ha investito varie location sotto le stelle del capoluogo. La partecipazione all’evento è gratuita previa prenotazione unicamente al link asmset.ro.it con a disposizione 90 posti a sedere . Di scena il capolavoro di Matteo Rovere, Veloce come il Vento, con Stefano Accorsi, Matilda de Angelis e Roberta Mattei. Un’altra ghiotta occasione per vivere questo impianto di eccellenza trasversale e non solo sportiva con ampi spazi a disposizione immerso nel verde. Ingresso da Via Muratori, nel quartiere Commenda a lato del Palasport. Per tutto il resto è possibile consultare il sito www.skatingclubrovigo.it o seguire le pagine social Skating Club Rovigo sia su facebook che su instagram.