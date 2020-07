Suman: "Proposte concrete per dare maggiore viabilità al Polesine"

ADRIA (Rovigo) - "Tempo di elezioni regionali, quindi di una miriade di promesse, la maggior parte delle quali riprese da precedenti campagne elettorali e mai concretizzate. Noi vogliamo porre l’accento, senza false ipocrisie, sulla necessità di cambiare passo rispetto al passato, che ha visto la perdita, per il nostro territorio, di moltissime attività produttive della piccola e media impresa, senza che le stesse venissero negli anni rimpiazzate da altri insediamenti in grado di trovare sbocchi nel mercato, permettendo di attingere a manodopera locale, qualificata e non". Così Elena Suman candidata consigliere regione veneto e Enrico Cappelletti candidato governatore regione Veneto del movimento 5 stelle.Aggiungendo: "Ora, nonostante incontri in Regione Veneto, promesse fatte ai sindaci di turno dai vari assessori regionali ai trasporti, che si sono succeduti negli anni, la ferrovia non riesce a garantire un servizio adeguato nemmeno ai tanti pendolari che ogni giorno sono costretti ad adeguarsi ai ritardi e alle mancanze del sistema ferroviario attuale".Sottolineando poi: "Una volta, Adria poteva contare su industrie di produzione alimentare o di trasformazione delle materie prime, come il pastificio di via Marconi, la Curti Riso in zona Scalo, i Molini Adriesi di via Ca’ Cima, la fungaia di Via Risorgimento, lo zuccherificio di Bottrighe. Tutte queste realtà, che ora potrebbero aggiungere valore aggiunto alla zona, non ci sono più. Alcune vendute a privati, alcune trasformate in appartamenti e uffici, altre in supermercati. Si è persa per sempre la vocazione imprenditoriale privata che dava lavoro a tante persone, direttamente o con l’indotto".

"Spesso si è cercato di portare da noi, che siamo zona depressa, attività poco sicure, che per fortuna non hanno poi trovato interesse ad insediarsi. Altre sono purtroppo ben conosciute, per la perdita di vite umane che ha fatto scoperchiare una pentola piena di insidie".

"Ora gira voce che l'ex Adriatica diverrà un enorme sito per l'installazione di pannelli solari. Noi non sappiamo se e quando questo avverrà, ma anche in questo caso Adria perderà la possibilità di riconvertire quel sito in qualcosa che possa dare una opportunità di lavoro alla nostra zona, oltre a diventare appetibile per eventuali investitori".

Concludendo: "Purtroppo la politica rimane troppo spesso alla finestra, anziché fungere da trade union tra le parti, e ricercare e sollecitare nuove e diverse strade da percorrere. Ha ragione chi, sui social, critica il sacrificio di terreno agricolo e di fabbricati esistenti a favore di un impianto fotovoltaico a terra, dal quale poi non sarebbe possibile tornare indietro."