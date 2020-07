I rossoblù hanno avviato la campagna di reclutamento sponsor

ROVIGO - Parte oggi la campagna reclutamento sponsor del Nuovo Basket Rovigo, la giovane società che in pochi anni è diventata la massima espressione di pallacanestro maschile del Polesine. In vista della prossima stagione, che vedrà (ancora ufficiosamente) le Pantere impegnate nel difficile campionato regionale di Serie D, il club rossoblù ha avviato una campagna di reclutamento sponsor.

“Lo sforzo economico per disputare una Serie D e soprattutto per far sì che le Panterine del nostro Nuovo MiniBasket Rovigo possano giocare per soli 70 euro per l’intera stagione, è davvero enorme. Il nostro progetto – spiega il Presidente Gionata Morello – è soprattutto sociale, perché siamo convinti che la pratica sportiva debba essere alla portata di tutti, a prescindere dal reddito delle famiglie. Il nostro Minibasket non paga quote mensili: non deve essere la cassa della prima squadra. Per far questo, visto il periodo terribile che colpisce l’economia, c’è bisogno di un piccolo sforzo da parte di tutti: non chiediamo contributi alti, ma cerchiamo l’aiuto di molti”. L’appello alle forze economiche è dunque lanciato. Diversi sponsor hanno riconfermato il proprio supporto, ma il budget per affrontare la prossima stagione è raddoppiato rispetto alla scorsa, che resterà fra l’altro nella storia grazie alle 19 vittorie su altrettanti incontri disputati, con una media di 20 punti di scarto, e che ha permesso alle Pantere di chiudere al primo posto su addirittura 70 squadre del Veneto nel campionato di Promozione. Per poter conoscere i termini ed entrare nell’esclusivo club de “La Tana delle Pantere” riservato agli sponsor rossoblù, è sufficiente contattare il Nuovo Basket Rovigo a rovigobasket@gmail.com.