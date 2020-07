Family Act. Un primo passo nella giusta direzione

ROVIGO - “Il disegno di legge proposto dalle ministre Elena Bonetti e Nunzia Catalfo, approvato il mese scorso dal Consiglio dei ministri e votato nei giorni scorsi all’unanimità dalla Camera dei Deputati in prima lettura, rappresenta il primo passo di un percorso di particolare importanza sia per il Padovano che per il Polesine. Le nostre due province sono infatti in fondo alla classifica del Veneto per tasso di fecondità. Il numero medio di figli per donna è di 1,29 a Padova (lo stesso della media nazionale) e di 1,12 a Rovigo, uno dei più bassi d’Italia”.

Lo evidenzia Stefania Botton, della Segretaria territoriale della Cisl Padova Rovigo.

“Anche se aumentare il numero delle nascite non è l’obiettivo principale del Family Act - sottolinea Stefania Botton - rimettere la famiglia al centro dell’attenzione rappresenta un segnale positivo da parte della politica. Soprattutto in questa fase, in cui tutto il Paese è impegnato nel difficile compito di uscire da una situazione di emergenza, il sostegno alle famiglie diventa una necessità prioritaria. Le misure proposte affrontano alcune questioni chiave: in primis la vulnerabilità economica dei nuclei familiari: secondo l’Istat infatti il tasso di povertà assoluta aumenta insieme al numero di figli minori. Rafforzando i congedi parentali e i servizi educativi per l’infanzia, il disegno di legge sostiene inoltre la genitorialità e consente la permanenza delle donne nel mondo del lavoro. Infine punta a scardinare uno degli elementi più critici della famiglia italiana, mirando a incentivare l’indipendenza dei figli e anticipando il momento in cui i potranno rendersi autonomi e liberi di progettare il loro futuro”.

“Rimangono aperte alcune questioni che andrebbero approfondite, sulle quali è auspicabile il confronto con le organizzazioni sindacali. Una di queste è la copertura economica: è positivo che l’assegno universale per ogni figlio a carico, dalla nascita fino ai 21 anni, riordini l’attuale sistema di detrazioni, assegni e bonus e che sia proporzionale alle condizioni economiche della famiglia. Il rischio è che le fasce medio basse finiscano con percepire col nuovo sistema meno di quanto prendono ora. Il disegno di legge non definisce nemmeno la copertura retributiva del congedo parentale e dei permessi, né se si tratta di congedi aggiuntivi rispetto all’esistente.

E’ necessario infine mettere a fuoco il tema della parità di genere. Il testo sembra dare per scontato che il peso della conciliazione ricada sulle donne. E parla al femminile del “secondo” percettore di reddito. Se vogliamo slegare le lavoratrici dal ruolo che fino ad oggi le ha penalizzate è necessario cominciare a pensare come realmente paritarie le responsabilità dei genitori, investendo in servizi adeguati e promuovendo forme di organizzazione del lavoro più flessibili, anche attraverso incentivi alla contrattazione”.

“L’esperienza dal lockdown è stata dura - conclude la sindacalista - ma possiamo trarne un insegnamento anche su questi temi. Da un lato ha reso indispensabile sperimentare forme diverse di conciliazione, dall’altro ha messo in luce, a volte in modo violento, i limiti di una convivenza forzata. La famiglia nucleare, composta da padre, madre e figli, non è più da tempo l’unico modello esistente. E’ mutato il modo di concepire il rapporto tra i generi, la convivenza, le relazioni. Esistono tanti modelli diversi di famiglia, tutti meritevoli di attenzione e sostegno. La precarietà del lavoro, le retribuzioni sempre più basse, la difficoltà di accedere ai mutui ha portato alle più diverse forme di coabitazione. Tutelare la famiglia, in tutte le sue forme, è comunque un passo importante nella direzione giusta. Come ha detto il presidente Mattarella: “Le famiglie non sono il tessuto connettivo dell'Italia, le famiglie sono l'Italia”.