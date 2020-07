Barricata ora è più pulita

BARRICATA (Rovigo) - Domenica 26 luglio si è svolta una pulizia della spiaggia di Barricata, in attesa dell'evento ufficiale che si terrà a settembre per quanto riguarda l'associazione Plastic Free Onlus. Dopo PuliAMo Boccasette di fine giugno scorso Riccardo Mancin, referente per il Delta del Po e la Regione Veneto di Plastic Free Onlus nonchè referente per l'ambiente per Un Cuore Da Cavaliere, ha organizzato questo appuntamento mattutino che ha visto la partecipazione di 40 volontari giunti da Vicenza, Padova, Rovigo, Comacchio, Ferrara e Bologna.

In due ore e mezza recuperati 350 sacchi di rifiuti di ogni tipo, soprattutto ingombranti come boe, taniche e fusti, pannelli coibentati, copertoni per oltre 3 tonnellate in totale di materiale. Grande la soddisfazione dell'organizzatore: "E' stato bello vedere come nonostante l'evento non fosse stato pubblicizzato troppo sui media i volontari siano stati tanti. Mi rende felice la sinergia che si sta creando con l'Emilia Romagna, vogliamo aiutarci e unire le forze in questa missione di pulizia e sensibilizzazione. Ringrazio tutti i partecipanti per l'impegno e la voglia di cambiare il mondo, insieme si può e si deve."