Il teatro torna a Porto Viro

PORTO VIRO (Rovigo) - Il Teatro torna a Casa, progetto regionale nato dalla collaborazione tra Regione Veneto, Arteven ed oltre 50 comuni, fa tappa, nel mese di agosto, anche a Porto Viro, nella splendida cornice dei giardini della biblioteca comunale ex macello. Il progetto nasce dal desiderio di ricostruire il tessuto sociale grazie allo spettacolo dal vivo e di riportare il teatro nelle piazze delle città dopo i lunghi e duri mesi che hanno visto l’Italia impegnata nella lotta contro l’emergenza Covid-19.Conflitto fra amicizia e amore. Potere del denaro, lealtà e giustizia. Questi i temi portanti di quest’opera in cui ancora una volta Shakespeare riesce a scavalcare il limite temporale e a fornirci materia per riflettere su di noi e sul nostro presente. Il 13 agosto, sempre alle ore 21.15 la proposta teatrale è rivolta ai bambini e alle famiglie con “Arlecchino e la strega Rosega ramarri”, avvincente spettacolo di burattini della celebre compagnia Paolo Papparotto.La Compagnia ha prodotto decine di spettacoli, visti in tutta Italia ed ha partecipato a festival in tutto il mondo. L’ingresso per entrambi gli spettacoli è gratuito previa prenotazione da effettuarsi presso la biblioteca comunale di Via Navi Romane, anche telefonicamente. Tale modalità si è resa necessaria al fine di garantire un controllo degli accessi agli spazi degli spettacoli nel rispetto della normativa anticovid.