300.000 euro dalla Regione per la Buso di Scirocco

PORTO TOLLE (Rovigo) - La giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore al territorio, parchi e aree protette, Cristiano Corazzari, di concerto con il collega all’agricoltura, Giuseppe Pan, nella giornata di martedì 28 luglio ha deliberato di assegnare 300.000 euro come contributo alla realizzazione del progetto di manutenzione della scogliera allo sbocco a mare della Busa di Scirocco in comune di Porto Tolle."Un impegno dal grande valore naturalistico ma anche indispensabile per l’attività antropica ed economica dell’area. Le caratteristiche ecologiche dell’area, infatti, sonoalla base di quelle attività agricole, di pescicoltura e di molluschicoltura che sono riconosciute in tutta Europa e che, purtroppo, risentono delle conseguenze deglieccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, richiedendo l’attivazione di interventi mirati come questo"."Intervenire sullo sbocco a mare interessato è un contributo al mantenimento dell’equilibrio dinamico tra le acque dolci dell’interno e quelle salate del mare, indispensabile al contesto ecologico di questi ambienti che sono aree di sosta, rifugio e riproduzione della fauna ed altrettanto importanti per la varietà di vegetazione tipica. In poche parole: si favorisce la conservazione di un patrimonio naturalistico unico e si sostiene un’economia che con esso vive in armonia”.Concludendo: "Settore le cui priorità sono sempre più la sostenibilità e la conservazione delle risorse biologiche marine e un’acquacoltura competitiva e sostenibile".