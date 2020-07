Innovation Lab, l'inaugurazione sarà ad ottobre

ROVIGO - AContestualmente sono inin tutti i locali. “I lavori per la banda larga comporteranno delle rotture nei muri, per cui il lavoro precede il ripristino delle pareti, andiamo comunque a recuperare l’esistente” spiega l’assessore all’Innovazione Luisa Cattozzo che del progetto è l’artefice.Anche“Stiamo raccogliendo delle proposte tecniche, dal momento che le modalità di intervento possono essere diverse - spiega Cattozzo - privilegeremo le soluzioni più veloci ma che offrono più qualità, ovvero con un recupero del mosaico”.Anche quello che succederà dentro l’Innovation Lab è oggetto di valutazione in corso da parte della commissione, le attività saranno messe a bando, “entro fine settembre avremo tutte le attività esplicitate, con tutti gli indicatori di servizio” spiega ancora l’assessore.“Siamo assolutamente nei tempi - dice Cattozzo - anzi guardando i lavori degli altri progetti vincitori del bando regionale, sottolineando che il Covid ha rallentato tutto e tutti, direi che siamo quasi in anticipo”. Il contatto con Regione Veneto, che finanzierà il progetto con 700mila euro, grazie al bando sull’Innovazione, “è costante. Oggi dobbiamo prevedere un distanziamento con dispositivi che al momento del progetto non erano a budget, e quindi si sta cercando di capire come svolgere tutto quanto previsto con serenità”., “stiamo mettendo in piedi qualche corso specifico per la didattica a distanza, una vera e propria educazione alle sessioni telematiche collaborative di gruppi, coinvolgeranno sia insegnanti che ragazzi”.