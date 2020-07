Brilla nel Rodeo Casoni la stella di Leonardo Sanchioni

GAIBA (Rovigo) - Il week-end 24-26 luglio ha visto svolgersi il secondo torneo della stagione 2020 sul green di Gaibledon, il Rodeo Casoni (limitato alla classifica 3.1) che nonostante il recente passato della quarantena ha attratto un numero record di atleti: ben 58, quasi una decina in più dell'edizione precedente, provenienti da Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Marche.

Il torneo si è svolto nella più completa sportività ed è risultato competitivo e combattuto particolarmente nelle fasi finali, dove il quindicenne fanese Leonardo Sanchioni si è imposto di prepotenza con un tennis dinamico e veloce. La finale ha visto Sanchioni sfidare Marco Longi, maestro FIT di Belluno, che, complice anche la stanchezza causata da una semifinale ardua, è capitolato per 4-2, 4-1. Menzioni speciali meritano i semifinalisti Federico Lenzi (3.1) e Federico Gozzi (3.2), che hanno contribuito a rendere molto alto il livello della competizione, oltre a Damjan Despot (3.4) di Verona, che partendo dai primi turni del sabato ha battuto avversari più quotati arrendendosi solo ai quarti contro Lenzi. Ha partecipato al torneo anche l’istruttore di Sanchioni, Dario Carnaroli (arresosi anche lui ai quarti), che del giovane in un post sul suo profilo Instagram esalta la passione, la determinazione, la voglia di imparare e la curiosità che lo contraddistinguono “da quando era alto come un tavolino”.

È stato una tre giorni di grande tennis - afferma il presidente Arbustini - ogni anno gli atleti arrivano più agguerriti e più preparati per giocare su questa unica superficie. Menzione speciale va ai due giovani Giudici Arbitri Giacomo Papola e Mattia Marella che assieme al direttore del Torneo Matteo Bizzi hanno diretto in modo impeccabile e con grande professionalità la competizione. Un grazie speciale va al numeroso Staff che sin dalle prime ore del mattino era presente al circolo per curare i green e l'accoglienza dei giocatori.

La stagione 2020 si chiuderà con un altro torneo maschile singolare, il Rodeo Playgrounds, riservato alle categorie 4.NC – 2.1, che si terrà dal 21 al 23 agosto. Per un ultimo assaggio di tennis su erba ogni atleta che desidera testarsi è invitato ad iscriversi scrivendo a tornei@tennisclubgaiba.it.

Per qualsiasi informazione: 370 3769497.