Giorgia Meloni in Veneto. Riva destra porta il saluto del Polesine alla presidente di Fratelli d'Italia

BOVOLONE (Verona) - Giorgia Meloni si è fermata a Bovolone nel veronese per incontrare alcuni rappresentanti del mondo agricolo. La presidente nazionale di Fratelli d'Italia è stata accolta da un grande entusiasmo, nonostante il sole cocente per affrontare le varie tematiche che affliggono il settore.Accolta dal cordinatore regionale del Veneto Luca de Carlo e dal sindaco di Bovolone Emilietto Mirandola assieme ai vari deputati e consiglieri regionali veneti, Giorgia Meloni ha salutato anche la delegazione rodigina di Riva destra guidata cal coordinatore provinciale Daniele Cordone.L’ onorevole Meloni ha dato la sua disponibilità a battagliare per portare avanti le istanze degli agricoltori facendo anche un importante appello al voto per le elezioni regionali di settembre. Ha elogiato infine il grande lavoro del presidente Luca Zaia, soprattutto nella gestione dell’ emergenza Covid-19 garantendo il suo sostegno per il prossimo mandato. A breve verranno organizzati altri incontri sul territorio rodigino per poter parlare direttamente nelle piazze con gli operatori del settore in occasione è stato consegnato il cartellone fatto dalla più piccola militante in Italia Sonia Cordone omaggiata dalla stessa Meloni con una foto.