Al via i test per West Nile Virus sui donatori

ROVIGO - A partire dal 27 luglio, analogamente a quanto già in essere da molti anni, tutti i donatori che doneranno sangue o emocomponenti nel periodo estivo, e fino all'autunno, saranno testati per la presenza nel sangue del West Nile Virus (WNV). Com'è noto, ciò rientra nella normale prevenzione dell'infezione da WNV nei riceventi di sangue o emocomponenti, e si affianca alle altre misure di profilassi che l’ Azienda Ulss 5 mette in campo nella lotta ai vettori del virus e alla sua diffusione.

Si ricorda che il WNV non è un virus normalmente pericoloso, viene trasmesso dalle zanzare ma infetta raramente gli umani. Nei rari casi di infezione in persone sane, come i donatori, è generalmente asintomatico o comporta al massimo una lieve sintomatologia simile all'influenza. Tuttavia può essere trasmesso con la trasfusione e dare invece infezioni più importanti nei pazienti più fragili. Proprio queste caratteristiche – il fatto di poter albergare in una persona sana che può donare sangue e dare invece una malattia importante in alcuni riceventi più compromessi – ne rendono necessario lo screening nella stagione in cui il virus circola.

Quest'anno la Regione ha disposto, in accordo con il Centro Nazionale Sangue, che tutti i Dipartimenti Trasfusionali del Veneto inizino contemporaneamente il test, in modo da non creare difformità nella selezione dei donatori e garantire un livello omogeneo di sicurezza. Ciò avrà sicuramente un impatto favorevole sulla gestione delle donazioni, eliminando situazioni di sospensione temporanea dei donatori che, gli anni scorsi, avevano creato qualche disagio o perplessità.

Si coglie l'occasione per ringraziare nuovamente i donatori che in questo difficile periodo hanno assicurato, e continueranno a farlo nel periodo estivo, il loro apporto a favore dei pazienti della nostra provincia e del fabbisogno di sangue regionale ed extra regionale.