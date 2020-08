Adria capofila insieme a Legnago per la pulizia del Canalbianco

ADRIA (Rovigo) - Un lavoro proficuo quello effettuato nella mattina di giovedì 30 luglio a palazzo Tassoni, dagli attori del tavolo tecnico di coordinamento dei comuni rodigini, attraversati dall’idrovia Fissero-Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante. Un incontro al quale hanno presenziato, oltre ai primi cittadini di diversi comuni polesani, la rappresentante dell’autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, i tecnici della regione Veneto e Infrastrutture Venete srl.“Obiettivo della riunione, proseguire un lavoro già avviato l’anno scorso dall’autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po,insieme ai tecnici della Regione Veneto e Infrastrutture Venete con i comuni del veronese e del rodigino, per attuare una soluzione pratica alla problematica dei rifiuti galleggianti lungo il Canal Bianco. Una sinergia tra enti, necessaria per procedere a un protocollo per la ripartizione degli oneri di intercettazione, riguardanti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti depositati lungo il canale in questione”. Spiega il sindaco Omar Barbierato.Le due conche dove avviene l’accumulo maggiore di rifiuti sono quelle di Legnago e Baricetta e per questo motivo è stato affidato ai due sindaci, il ruolo di capofila del progetto.“Una necessità la pulizia delle rive, dell’alveo e del corso d’acqua lungo la linea navigabile Mantova-Venezia che si inserisce nel più ampio obiettivo di tutela e miglioramento della qualità ambientale dell’intero ecosistema acquatico in generale”. Prosegue Barbierato.Al sindaco della città di Legnago Graziano Lorenzetti, per la provincia di Verona e Omar Barbierato primo cittadino di Adria, per la provincia di Rovigo, spetta quindi l’incarico di portare avanti i rapporti tra i comuni collocati lungo l’asta navigabile citata. Spetterà a infrastrutture venete la raccolta e l’accatastamento dei rifiuti galleggianti, in prossimità delle conche di Torretta, nel comune di Legnago e di Baricetta nel comune di Adria.“La progettualità proseguirà-conclude Barbierato- con l’autorità di Bacino che porterà avanti i rapporti con la regione Lombardia, per analoga convenzione, la Regione Veneto per il passaggio dell’approvazione dello schema della convenzione trattata, in giunta regionale e per i comuni capofila che porteranno al prossimo tavolo tecnico di coordinamento, un protocollo con le modifiche e le integrazioni emerse dalla riunione di ieri mattina, in azione sinergica con i vari enti che agiscono per le diverse competenze sull’idrovia fluviale”.