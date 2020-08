La cantautrice e scrittrice pesarese nella città etrusca

ADRIA (RO) – Il terzo appuntamento con Tra ville e giardini 2020 è di quelli che suscitano curiosità. Non c’è un musicista pop dai grandi numeri e “tutte stelle nella vita”, ma un’interessante figura emergente del panorama musicale italiano indipendente. Maria Antonietta, al secolo Letizia Cesarini, cantautrice indie e scrittrice pesarese, si esibirà il 4 agosto 2020, alle 21.30 in piazza Cavour ad Adria (Ro), con il suo spettacolo “Solo show”, un reading-concerto in cui convergono la musica, il suo libro “Sette ragazze imperdonabili” (2019, Rizzoli), l’amore per la natura e gli animali, la passione per la storia medievale, quella per la teologia e la poesia.

Insomma, una figura poliedrica, difficilmente inquadrabile, che dall’età di 18 anni scrive musica e la porta in tour per l’Italia e per l’Europa. Non a caso, è stata scelta dalla cantautrice Levante per cantare a Sanremo 2020, in trio con Francesca Michielin, la cover di “Si può dare di più” di Morandi-Tozzi-Ruggeri.

Ma già prima di calcare il palco dell’Ariston, tempio della musica mainstream per eccellenza, Maria Antonietta, classe 1987, aveva quattro album al suo attivo. Il primo, autoprodotto nel 2010, è in inglese e s’intitola “Marie Antoinette wants to suck your young blood“ (Maria Antonietta vuol succhiare il tuo giovane sangue, ndr) ed è un omaggio al coraggio di tante figure storiche femminili, seppure con qualche venatura punk, tema ricorrente anche del suo libro; il secondo, “Maria Antonietta”, è l’album d’esordio in italiano, registrato e prodotto nel 2012 dal cantautore Brunori Sas, e svela molte influenze vocali ed artistiche di grandi cantautrici italiane come Nada, Carmen Consoli e Cristina Donà. Nel 2014, Maria Antonietta ha pubblicato Sassi, prodotto e arrangiato da Marco e Giovanni Imparato, che fanno parte di gruppi indie punk (Dadamatto) e pop (Chewingum) di Senigallia (An). Trascorre quattro anni tra la tesi di laurea in Storia dell’arte, le letture, i reading sulle poetesse del cuore (Dickinson, Plath, Cvetaeva, Campo) ed infine, pubblica il suo ultimo lavoro in studio, l’album Deluderti (2018, La tempesta dischi): un viaggio introspettivo nelle mille sfaccettature del mondo femminile, dove l’artista marchigiana sfodera un timbro vocale audace, diretto e pulito che invade tutte le nove tracce, e dove i testi prevalgono sulle melodie, che perdono ogni sapore punk e vanno verso un pop più leggero. Un album che mostra la maturazione di un artista, che saluta la ventenne ribelle e indica nella delusione delle aspettative (di tutti, anche delle proprie), un filo rosso che lega i brani come capitoli di un romanzo.

Tra Ville e Giardini XXI è promossa ed organizzata da Provincia di Rovigo, co-finanziata da Regione del Veneto Reteventi, sostenuta da Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con l’organizzazione tecnica di Ente Rovigo Festival e la collaborazione dei Comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Badia Polesine, Castelmassa, Ceneselli, Ceregnano, Costa di Rovigo, Fratta Polesine, Lendinara, Melara, Polesella, Porto Tolle, Rovigo.

IL CARTELLONE 2020

30 luglio, Area Censer, Rovigo, Alex Britti Tour 2020

2 agosto, Piazza della Libertà, Castelmassa, Salvador Sobral

4 agosto, Piazza Cavour, Adria, Maria Antonietta “Solo show

6 agosto, Chiesa del traghetto, S. Maria in Punta- Ariano nel Polesine, Mario Tozzi & Enzo Favata “Mediterraneo le radici di un mito”

8 agosto, Giardino dell’Abate, Badia Polesine, Ylian Cañizares “Resilience trio” feat Childo Tomas & Inor Sotolongo

12 agosto, Piazza ss Giovan Battista e Rocco conf., Bobo Rondelli “Giù la maschera”

14 agosto, Villa Le Procurative, Anna Maria Barbera “Metti una sera Sconsy #nonmelocredevo”

18 agosto, Tenuta Restelli, Boccasette-Porto Tolle, Teresa De Sio “Puro desiderio”

19 agosto, Arena Don Arrigo Ragazzi, Ceneselli, Antonio Sorgentone and his band

20 agosto, Area R. Pennacchioni, Melara, Calibro 35 “Momentum tour”

23 agosto, Palazzo Rosso, Polesella, Samuel “Golfo mistico Live Tour 2020”

25 agosto , Giardino storico di Ca’ Dolfin-Marchiori, Sergio Cammariere Trio