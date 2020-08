In difesa della volontà referendaria autonomista, Simonetta Rubinato si candida alla presidenza del Veneto

ROVIGO -. Ispirato dalla visione politica di Simonetta Rubinato, che nel suo impegno concreto di sindaco e parlamentare si è sempre battuta per l’Autogoverno del territorio veneto, le prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre​ne saranno il primo banco di prova., dalle comunità, cioè dai luoghi dove le persone abitano con i loro bisogni, le loro aspirazioni e i loro talenti. In particolareIl Comitato ha infatti deciso di promuovere una lista autonoma perché tutti i partiti nazionali hanno ignorato fino ad oggi la volontà popolare referendaria. A Roma si sono succeduti in questi anni prima il governo Conte I, sostenuto dal Movimento 5 Stelle e dalla stessa Lega che governa ormai incontrastata la Regione da 10 anni, senza considerare i 15 anni precedenti in cui faceva comunque parte della stessa maggioranza politica, poi si è insediato il governo Conte II con l’ingresso del Partito Democratico, ma nessun passo avanti è stato fatto per rispettare la volontà dei cittadini veneti., come si evince dal logo del nostro Comitato che auspichiamo possa divenire presto il simbolo della nostracui abbiamo chiesto di mettere a disposizione la sua esperienza e competenza per avviare questo progetto, vistala coerenza con cui ha portato avanti la battaglia per l’autonomia del Veneto”, dichiara”: questo l’appello dellaSolo ora infatti è stato possibile cominciare la raccolta delle firme dopo che il presidente della Regione ha indetto le elezioni con decreto del 30 luglio 2020. Chi volesse dare una mano può visitare il sito: www.venetorubinato.it