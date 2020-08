Bonato: "Come Protezione Civile ci siamo attivati subito per le conseguenze del maltempo"

ADRIA (Rovigo) - Il consigliere con delega alla protezione civile, Enrico Bonato, stila un primo bilancio degli interventi effettuati nel territorio, in seguito alle avversità del tempo meteo. “Mi sono coordinato con la squadra di volontari del gruppo di protezione civile, dopo aver ricevuto il bollettino di attenzione emanato dalla Regione Veneto - spiega il consigliere Bonato - abbiamo iniziato a controllare il territorio, verso le 2.30, per monitorare eventuali situazioni di criticità. Verso le 4.30 siamo entrati in azione con i volontari, supportando le attività dei vigili del fuoco per la rimozione delle piante cadute su alcune strade che causavano impedimento al traffico veicolare"."Un intervento è stato effettuato per una famiglia di Mazzorno Sinistro, rimasta isolata per la caduta di alcuni alberi che si sono appoggiati sui fili dell’enel e altri sulla strada. Ci siamo attivati con Enel, per il ripristino dei blackout, segnalati dalla cittadinanza".“Continueremo a presidiare il territorio comunale anche nelle prossime ore e comunque fino al termine dell’attenzione meteo -dichiarano i due amministratori che ringraziano volontari e cittadini che si sono attivati per senso civico per il mantenimento della sicurezza pubblica".