Italy emergenza: "Il Consiglio di Stato non dà ragione alla Croce Verde di Adria, il loro ricorso è stato bocciato”

MESSINA - Puntuale e piccata la replica di Italy Emergenza alla comunicazione di Anpas - Croce Verde in merito alla sentenza del Consiglio di Stato di matedì 4 agosto ( LEGGI ARTICOLO ).E’ quanto spiega Italy Emergenza all’indomani della lettura delle dichiarazioni dai toni trionfalistici rese dal numero uno dell’Anpas nazionale, Fabrizio Pregliasco, e del presidente della Croce Verde di Adria, Antonio Sturaro, "impegnati ormai da tempo a proporre una aneddotica stravagante di personali letture delle sentenze dei tribunali nazionali".La notizia sarebbe stata letteralmente “stravolta e ribaltata per mera finalità propagandistica e personale" in quanto il contenuto della, Sezione Terza, del 3 Agosto p.v. N. 04905/2020REG.PROV.COLL"La battaglia per cui esultano i vertici di Anpas Nazionale, Fabrizio Pregliasco, in primis, e regionali, è invece stata persa dalla Croce Verde di Adria che, piaccia no, dovrà adeguarsi come le altre “croci” e organizzazioni private, alla legge, senza cercare scappatoie secondarie per evitare di sottoporsi a gare d’appalto qualora anelino ad “assicurarsi” i servizi di trasporto secondario, non in emergenza.Ma c’è di più, il Consiglio di Stato ha ribadito che ( LEGGI LA SENTENZA INTEGRALE ):a) Quindi, sulla base delle disposizioni – nazionale ed europea – da ultimo citate, l’esclusione (dall’obbligo di gara)“dovrebbe applicarsi a taluni servizi di emergenza se effettuati da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro”, mentre restano soggetti alla disciplina generale (sebbene nella specifica versione “alleggerita” prevista dagli articoli da 74 a 77 della direttiva 2014/24) i restanti “servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza”.Deve rilevarsi fin d’ora, in via di prima approssimazione, che esse (le disposizioni nazionale ed europee) delimitano in termini maggiormente restrittivi, rispetto alla menzionata norma regionale veneta, l’operatività della deroga alle regole di evidenza pubblica, ancorandole univocamente alla sussistenza, nel servizio da affidare, dei requisiti di “emergenza”.b) (…) premesso, infatti, il ruolo “ordinario” del ricorso alla gara ed il corrispondente rilievo derogatorio ed eccezionale dell’affidamento diretto del servizio de quo, solo quando essi siano idonei a “ritagliare”, entro l’ampio spettro dei servizi di trasporto mediante ambulanza, categorie di servizi ai quali sia immanente la suddetta connotazione emergenziale (si ripete: in atto o in potenza), l’affidamento diretto eventualmente prescelto dall’Amministrazione potrà ritenersi armonico rispetto ai principi euro-unitari (…)c) L’appello pertanto, nella parte in cui invoca l’annullamento del provvedimento impugnato in primo grado, deve essere respinto"."prima di lasciarsi andare in commenti senza fondamento e diffondere, a carattere nazionale, in virtù della sua posizione in odore di conflitto d’interesse, notizie destituite di fondamento giurisprudenziale e giuridico".che finora i giudici avevano sempre ritenuto che dovessero invece andare a gara, risultato che abbiamo ottenuto, come la stessa Italy emergenza riconosce al punto b) della proria comunicazione. Anziché intervenire in modo inconsulto e a sproposito in una vicenda in cui non era nemmeno presente, meglio farebbe Italy emergenza ad accettare serenamente il nuovo principio stabilito dal Consiglio di Stato" conclude Cavallari per l'organizzazione di volontariato nazionale.