L’amministrazione cerca di trattenere l’azienda in Polesine

GAIBA (Rovigo) - Da pochi giorni la notizia della volontà di trasferire l'azienda di Tough Components operativa a Gaiba con i suoi dodici dipendenti da parte della proprietà.

Tough Components è una controllata di Faber Industrie con sede a Cividale del Friuli, dove vorrebbero trasferire i macchinari ed il personale, questi ultimi ovviamente sarebbero in forte difficoltà a causa delle distanze eccessive, della difficoltà di ricollocamento data l’età avanzata della maggior parte dei dipendenti, e Gaiba sarebbe privata di uno stabilimento in funzione e che ha sempre lavorato negli ultimi anni.

"Siamo in una situazione delicata - spiega Nicola Zanca, Sindaco di Gaiba - in cui l'azienda Tough Components vuole trasferire gli operai, decisione purtroppo arrivata senza nessun preavviso. Dai dati che abbiamo raccolto ci risulta che la Tough Components a Gaiba abbia aumentato il fatturato e gli ordini degli ultimi tre anni, e anche in periodo di lockdown gli operai hanno continuato a lavorare a ritmo incessante. Al momento gli operai non hanno usufruito nemmeno di un giorno di cassa integrazione, per questo non capiamo la scelta aziendale.

Abbiamo avuto un incontro con l’assessore regionale Cristiano Corazzari che ringrazio perchè si è subito interessato al caso, ed abbiamo incontrato le parti sindacali di Fiom-Cgil nelle figure di Enrico Rezzi e Paolo Cappuzzo e i lavori della Tough Components a Gaiba insieme alla giunta comunale che ringrazio per la disponibilità. Dopo l'iniziale chiusura alle nostre proposte da parte dell'Amministratore Delegato Andrea Viotto e del presidente Ingegner Giorgio Visentini di Tough Components abbiamo coinvolto l'Assessore Regionale al Lavoro Elena Donazzan e ora stiamo lavorando con l'Unità di crisi aziendali del Veneto per aprire un tavolo di trattativa con l'azienda e trovare una mediazione. Crediamo che l'opportunità della Zona Logistica Semplificata sia una ghiotta occasione per le aziende che operano nel territorio e che vorranno attivarsi qui, e non altrove, per crescere e svilupparsi al meglio. Come amministrazione comunale, abbiamo deciso di usare tutti gli strumenti possibili per far cambiare decisione all'azienda e proseguire dunque l’attività produttiva qui a Gaiba."