Grande successo per il Summer Camp 2020

ROVIGO - Con una grande festa al campo da baseball di via Vittorio Veneto la scorsa settimana si è chiusa l’edizione 2020 del Summer Camp. La grande proposta di animazione estiva firmata dal Baseball Softball Club Rovigo anche quest’anno si è tradotta in un successo. Circa un centinaio i bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni che nei mesi di giugno e luglio quotidianamente hanno aderito alle attività e iniziative organizzate dai qualificati educatori rossoblù. Il tutto nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza imposti dall’emergenza Covid. Una sfida vinta in partenza grazie a un minuzioso lavoro di pianificazione, che ha messo in primo piano le esigenze dettate dalla nuova situazione. Il Summer Camp è partito puntuale lo scorso 8 giugno e si è chiuso il 31 luglio.

Quartier generale dell’animazione estiva il verdissimo diamante del Baseball Softball Club Rovigo, un'autentica oasi di benessere, il vero e proprio punto di forza dell’iniziativa rossoblù. Non solo baseball e softball nei programmi preparati dal club rodigino: i giovani protagonisti del Summer Camp sono stati coinvolti anche in altre discipline sportive, laboratori, caccia al tesoro, giochi senza frontiere e gite, senza dimenticare l’uscita al Polo natatorio di Rovigo una volta alla settimana.

Per la perfetta riuscita del Summer Camp il Baseball Softball Club Rovigo ha messo in campo circa 20 tra animatori e istruttori. Tra loro molti giovani atleti delle squadre rossoblù. A coordinarli Federico Brusaferro, responsabile del Summer Camp 2020, che esprime così tutta la sua soddisfazione: “L’animazione estiva del Baseball Softball Club Rovigo è riuscita a coniugare la grande attenzione per i ragazzi che hanno scelto la nostra proposta con la valorizzazione di tante persone in gamba che operano in seno alla società. In questo modo abbiamo esaltato il concetto di comunità sportiva, creando anche una perfetta sintonia con tutte le famiglie. Significativo sottolineare che circa la metà degli iscritti al Summer Camp non figurava tra i tesserati del Baseball Softball Club Rovigo: questo ha fatto sì che molti ragazzi si siano avvicinati al baseball e softball per la prima volta e sono sicuro che nelle prossime settimane tanti si ripresenteranno al campo per tesserarsi con i colori rossoblù”.