Lorenzoni ad Adria: "Da qui è partita un'idea diversa di fare politica"

ADRIA (Rovigo) -Nel tardo pomeriggio di venerdì 7 agosto ilha fatto visita ad Adria nella galleria Braghin, accompagnato dai candidati consiglieri dalla provincia di Rovigo del Veneto che Vogliamo, Enrica Muraro, Enrico Bonato, Aldo D'Achille ed Arianna Pozzato (la candidata Sara Quaglia non ha potuto partecipare).lo scorso anno si è candidata a sindaco alle comunali di Papozze. Considerata una donna temeraria e soprattutto ricca di risorse, ha dato la propria disponibilità per queste elezioni regionali del Veneto.

Successivamente è il consigliere comunale di Adria, Enrico Bonato, a spiegare: "Penso che sostenere Arturo è come guardare al futuro. Chi fa politica deve avere una sana dose di pura follia e io ce l'ho. Voglio lasciare ai miei figli un Veneto migliore, un veneto che guarda ad ambiente e istruzione, oltre ai trasporti più efficienti. La Regione ha il dovere di sostenere il sistema del volontariato, che durante l'emergenza Covid-19 ha dimostrato ancora di più la sua forza. Con Arturo si può migliorare il Veneto e il Polesine".

Subito dopo ha preso la parola Arianna Pozzato: "Noi ci mettiamo in prima linea e ci metteremo la faccia. Dobbiamo capire che questo è il movimento giusto e anche i giovani ne devono essere consapevoli, per questo mi impegnerà per sensibilizzarli ancora di più". "Servono progetti concreti e che si possono realizzare".

Infine non poteva mancare l'intervento di Arturo Lorenzoni, cadidato presidente alle prossime Regionali: "Da Adria è partita l'idea del civismo, un modo diverso di fare politica, di pensare, di divertirsi facendola e mettendola in pratica. Una politica attenta che si prende a cuore i temi importanti. C'è una destra che fa politica creando nemici a ogni costo. Noi non creiamo antagonisti a tutti i costi. Credo che la politica debba raccogliere temi importanti e portarli in questo caso a livello regionale".



Concludendo: "La mia candidatura si riconosce in varie forze politiche, ognuna con la propria sensibilità e la propria diversità, che però porta a un movimento forte e che può fare molto. Sono elezioni importanti, in quanto deve essere chiaro che noi siamo per il no contro i migranti, no contro Europa, no economia chiusa, dialogo sempre e comunque. Non esistono territori periferici. Barricata è come San Marco, tutti che hanno bisogno di investimenti in egual misura".