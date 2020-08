Daniela Sbrollini in Polesine: un progetto politico nuovo, alternativo, per riscrivere la storia del Veneto

ROVIGO -Un laboratorio politico diverso che parta proprio dalle elezioni regionali 2020 per riscrivere la storia di un territorio così bello e strategico per le sorti anche economiche dal Paese Italia”.“Basta con la storia già scritta, con un gioco delle parti che rimane sempre lo stesso.Assieme a noi infatti correranno molti sindaci, consiglieri che sanno di politica, che hanno fatto esperienze diverse ma importanti per il territorio, come il sindaco di Montegrotto Terme che è qui a fianco a me (Riccardo Mortandello già segretario regionale del Partito Socialista); oltre agli amici del Partito Repubblicano e la Lista civica per il Veneto. Vogliamo scrivere un progetto politico nuovo, aperto ad altre alleanze, alternativo ai solito noti”.Nel frattempo è lei ad incontrare sindaci, consiglieri, mondo agricolo ed economico di Rovigo, pronto a chiedere ascolto e aiuto soprattutto in questo momento di crisi economica e sanitaria., in molti a rimboccarsi le maniche e ad andare avanti lo stesso.Manca proprio un dialogo tra istituzioni, siamo di fronte ad un conflitto permanente per esempio tra stato e regioni e lo dico da parlamentare eNoi“., dove si è incontrata con il titolare Renato Maggiolo e altri imprenditori del settore con i quali si è confrontata sulla creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole.Alle 11(sindaco di Ceregnano).Il pomeriggio è proseguito con la, una realtà strategica fondamentale per il trasporto su acqua “che la Regione sta ignorando, mancando così di rendere moderno e concorrenziale lo sfruttamento delle vie su fiume, visto che, solo per fare un esempio, da Rovigo si arriva a Milano via acqua. Non solo. Tra Vicenza e Padova ci si potrebbe collegare con Venezia e rendere il Veneto la prima regione per navigazione interna ed esterna. I vantaggi sarebbero immensi sia dal punto di vista dei costi che da quello ambientale”. Infine alle 15.00 ladi Adria e alle 16.30di Porto Viro.