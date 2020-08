Veneto: meta sicura per l’Organizzazione mondiale del turismo

L’assessore al turismo, ai fondi UE e al commercio estero Caner è certo che il Veneto sia una regione sicura e questo dato invoglia e non poco i turisti da tutto il mondo, oltre al fatto di avere delle bellezze uniche e senza tempo. Il dato pubblicato dalla UNTWO, sigla inglese per indicare l’Organizzazione mondiale del turismo, indica una percentuale di turisti stranieri sul suolo veneto del 67,6% su oltre 71 milioni di turisti che ogni anno invadono letteralmente le bellezze di Venezia, di Treviso, Rovigo e delle altre province. Indubbiamente un fiore all’occhiello del Veneto sono i suoi servizi, le varie forme d'intrattenimento offerte sul territorio tra cui il più antico casinò del mondo a Venezia, fondato nel 1638 e situato nel palazzo di Ca' Vendramin Calergi, luogo che rende la sala da gioco ancora più affascinante e una meta imperdibile per chi questa forma d'intrattenimento l'ha finora solo incontrata online : se fino a qualche decennio fa i casinò erano luoghi esclusivi, riservati ai VIP e ai più benestanti, l'avvento di internet e la rivoluzione digitale hanno radicalmente trasformato il settore del gioco d'azzardo, dando vita a un vero e proprio mondo parallelo online fatto di piattaforme digitali che non solo ricreano le ambientazioni dei casinò ma ne aumentano l'offerta facendo leva sulle sempre più avanzate tecnologie a disposizione: dalle semplici slot machine online e al video poker si è infatti già passati al casinò in streaming, che permette di giocare online utilizzando i propri dispositivi mobili e non ma partecipando a partite con croupier in carne e ossa e giocatori veri connessi anche loro alla piattaforma.Il Veneto non è però solo divertimento, ma anche relax: non dobbiamo infatti dimenticare che la regione è terra di mare e quindi da non perdere sono i numerosi stabilimenti balneari di Jesolo e le spiagge attrezzate su cui fare sport o aperitivo secondo il momento della giornata. L'offerta del territorio si completa poi con i molteplici eventi culturali in regione, come il festival dei Libri e della Musica di Rovigo, ma anche i tour organizzati per scoprire l'arte dei mastri vetrai di Murano. Tutto ciò è reso possibile dalle centinaia di risorse umane del settore turistico specializzate e che parlano più lingue: guide turistiche, operatori del settore ristorazione, esperti museali, artigiani e artisti.