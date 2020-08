Minibasket in città e nelle frazioni. Svelate le novità

ROVIGO - Sono ufficialmente aperte le preiscrizioni alla prossima stagione di Minibasket della Rhodigium Basket, ormai storica società di basket rodigino, punto di riferimento per numeri e per qualità tecnica dello staff della città di Rovigo e della provincia. Ancora una volta la società rosso blu sarà pronta a ripartire con un progetto sportivo, educativo e sociale che rispetti le normative anti Covid-19 e che possa essere un sostegno per le famiglie e per tutti i bambini e le bambine che sceglieranno di giocare a pallacanestro a Rovigo.

Nella palestra Parenzo, in centro a Rovigo, verranno attivati i corsi minibasket per tutte le fasce d’età. Piccoli gruppi, formati al massimo da 16 bambini seguiti da istruttore e assistente tesserati FIP (Federazione Italiana Pallacanestro). Uno staff d’eccellenza che vanta moltissimi laureati in Scienze delle Attività Motorie e Sportive. Le categorie e i gruppi che si formeranno nel centro rodigino saranno suddivisi tra Pulcini e Paperine (2014/2015), Scoiattoli e Libellule (2012/2013), Aquilotti (bambini 2010); Aquilotti (bambini 2011), Gazzelle (bambine 2010/2011), Esordienti (ragazzi 2009), Esordienti ROSA (ragazze 2008/2009).

Per quanto riguarda i corsi fuori città, visto il successo delle scorse stagioni, Rhodigium Basket ha scelto di ripartire nei centri di Borsea e di Ceregnano con Miriam Veronese, di Boara Pisani sotto la guida di Valentina Stoppa e di Mardimago con Martina Malina. A Borsea verranno attivati due corsi divisi per fasce d’età: una fascia “small” (per i nati tra il 2013 e il 2015) e una fascia “big” (per i nati tra il 2010 e il 2012).

La società comunica che Nicola Braggion dal prossimo anno si dedicherà esclusivamente, anche alla luce delle nuove norme Covid 19, allo sviluppo della società di Adria, ALba 2015, dove da anni svolge maggior parte del suo lavoro. La presidente Galasso a nome di tutta la società ringrazia Nicola per la professionalità, la serietà e l’amore che ha sempre trasmesso ai bambini in palestra.

La più grande novità per la prossima stagione sportiva è quindi l’ingresso nello staff rosso blu di Laura Barcaro come nuova Responsabile del Minibasket Rhodigium. È enorme la soddisfazione della presidente Galasso e del Direttore Sportivo Demartini nell’aver portato a termine una trattativa lampo così importante e che dimostra, ancora una volta, la volontà di offrire alle famiglie e ai tesserati Rhodigium sempre il meglio in termini di: competenze, conoscenze e formazione.

Per chi non la conoscesse, Laura Barcaro vanta un curriculum di tutto rispetto, laureata magistrale in Scienze dell’Educazione, istruttrice Minibasket Nazionale, con esperienze in grandi società padovane e venete, oltreché parte dello staff tecnico dei Centri Tecnici Federali Femminili della Fip Veneto assieme alla nostra Giulia Pegoraro. Con l’aiuto di Laura la linea tracciata dalla società sarà anche quella di continuare il percorso di formazione e di miglioramento di tutto il resto degli istruttori che compongono il team Rhodigium.

Gli istruttori confermati per la prossima stagione saranno inoltre: Elisa Ballarin, Emma Cognolato, Simona Sorrentino, Cristiano Marsiglio e la new entry Salvatore Vacca che avrà il compito importantissimo di fare da trait d’union tra il settore minibasket e il settore giovanile maschile. A rinforzare lo staff saranno anche Sara Manesco, Alessia Musacchi e Caterina Altieri una volta definiti i loro percorsi scolastici universitari.

Come preiscriversi al Minibasket Rhodigium. Da quest’anno sarà possibile farlo online, compilando un semplice questionario (a questo link). La scelta di aderire alla campagna di preiscrizione non è vincolante ma consentirà alla società rosso blu di programmare le attività. Le linee guida anti Covid al momento prevedono gruppi di al massimo 16 bambini, preiscriversi permetterà di creare gruppi divisi per fasce d’età con istruttori minibasket qualificati. Per maggiori informazioni la società è raggiungibile al 3516004867 o via mail all’indirizzo: rhodigium@rhodigiumbasket.it