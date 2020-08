Lista Pizzoli: "Sulla questione di via Roma a Scardovari, Siviero e Gibin cercano solo visibilità"

SCARDOVARI (Rovigo) - "La sicurezza e l'incolumità dei propri concittadini, crediamo siano tra le priorità di ogni amministratore, parlarne in modo strumentale però è cosa che non ci appartiene, per tanto, in merito alla richiesta di parte della della minoranza, su via Roma a Scardovari, occorre fare alcune considerazioni". Così la lista Pizzoli di Porto Tolle, dopo la richiesta di maggiore sicurezza sulla via centrale di Scardovari da parte dei consiglieri Valerio Gibin e Silvia Siviero ( LEGGI ARTICOLO ).Proseguendo: "Per quale motivo, sulla petizione, non sono state evidenziate le adesioni delle attività commericali, citate nelle premesse della richiesta? Il motivo è perchè si tratta di una richiesta finalizzata a fomentare un inutile chiacchiericcio e ribadire la propria smania di visibilità rispetto all'altra componente di minoranza. Poi, ricordiamo, che nella legislatura precedente, due assessori ed il presidente del consiglio, erano della frazione, perchè ci si sveglia solo adesso?"Specificando: "La presente petizione per trovare le soluzioni tecniche ritenute più congrue, per ridurre la velocità dei veicoli che si trovano a transitare per il centro", viene scritto. Riteniamo questa e le altre affermazioni presenti sulla richiesta di dubbia lucidità, per esempio, nell' isola di Ca' Venier, è stato installato un autovelox, a seguito di una precisa richiesta, correlata da 300 firme; questa decisione, è stata apostrofata dalla stessa minoranza "utile a fare cassa". Qui, nessuna proposta concreta, nessuna presa di responsabilità, hanno forse timore di proporre un velox anche a Scardovari? O forse hanno cambiato idea e si è compreso che può essere un utile mezzo a favore della sicurezza di tutti?""Detto tutto ciò, ribadiamo con fermezza che a noi stà a cuore la sicurezza della nostra popolazione, occorre però fare i conti con la realtà ed avere l'onestà intellettuale di proporre per le molteplici problematiche presenti sul territorio, soluzioni fattibili riportabili alla realtà e non alle chiacchiere da bar. Sarà nostra cura comunque, dopo il prossimo consiglio comunale, convocare un incontro pubblico a Scardovari per discutere del problema e trovare in modo condiviso una soluzione, frutto del confronto con la popolazione e non di una imposizione "politica".