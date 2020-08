Giovedì 13 agosto a Rosolina le selezioni per Mister Italia

ROSOLINA MARE (Rovigo) - Dopo il blocco delle selezioni organizzate nei locali e nelle piazze, blocco dovuto al lockdown e alle misure adottate per fronteggiare il Covid 19, con la conclusione della versione sviluppata sui social del concorso chiamata Mister Italia Online, sono riprese nelle ultime settimane le selezioni di Mister Italia con il format tradizionale. La prossima tappa in Veneto si terrà giovedì 13 agosto con inizio alle ore 21.30 nel piazzale antistante il Centro Congressi di Rosolina Mare (Rovigo) località dove lo scorso anno ha visto vincitore Rudy El Kholti che successivamente a Lignano Sabbiadoro (Udine) alle finali nazionali è risultato 1° classificato ed ha vinto il titolo di Mister Italia 2019. I concorrenti in gara, presentati da Laura Zambelli, sfileranno davanti alla giuria e al pubblico in tre uscite distinte, la prima con un completo elegante successivamente in casual per concludere in costume da bagno.

Oltre al titolo di Mister Italia Veneto verranno assegnate anche le fasce Mister Eleganza, Mister Cinema, Mister Fitness, Mister #Millennial, Boy Italia e Mister New Italy. Ad intercalare i momenti dedicati alla gara ci sarà la cantante Vivian Grillo dalla trasmissione X Factor dove ha partecipato nel team di Fedez e che proporrà anche a Rosolina delle sue canzoni. Ospite della serata anche Fabio Ferro di Porto Viro (Rovigo) che sempre alla finale nazionale dello scorso anno ha vinto il titolo nazionale di Mister Eleganza 2019. I primi classificati accederanno alle fasi nazionali 2020. A Mister Italia, concorso collegato ai maggiori concorsi di bellezza mondiali come Mister Mondo, Mister Universo, Mister International, ecc., possono partecipare ragazzi dai 16 ai 33 anni, italiani o regolarmente residenti in Italia da almeno 1 anno. La manifestazione è organizzata dalla ProLoco Rosolina e dall’Ass.ne Oltre il Rock. Per coloro che volessero iscriversi possono farlo con un click sul tasto iscriviti presente in tutte le pagine Facebook del concorso https://www.facebook.com/www.misteritalia.org/ oppure mandando un WhatsApp al 331.8418444