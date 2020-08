ISOLA DI ALBARELLA (Rovigo) - Continua l’intensa attività dell’Albarella Golf Links che nello scorso weekend ha ospitato due gare ricche di premi e risultati interessanti. La Louisiana del Buon Gusto My Venice, la business comunity di Play Golf 54 che commercializza eccellenze venete, sabato ha fatto registrare un consistente numero di partenze e un risultato singolare come la “hole in one” realizzata da Valentina Veronese che ha imbucato la pallina con il primo colpo effettuato sul par tre della buca 5. Un’impresa non molto frequente sui campi da golf.

Nella varie classifiche si sono messi in evidenza Enrico Gibin e Paolo Raisa, vincitori nella classifica del Netto con 54 punti e Alberto e Nicolò Schiesaro, i migliori nella graduatoria del Lordo con 43 punti. Domenica, invece, si è disputata una prova del circuito nazionale Olio Dante Golf Cup nella quale non sono mancati score di rilievo con numerosi golfisti che hanno giocato al di sotto del loro handicap. Tra questi c’è stato Luca Rostellato che ha fatto registrare il miglior risultato di giornata con 45 punti grazie al quale si è imposto nella 3° Categoria. Ottime prestazioni anche per Mark Trapella e Stefano Cappellini che con lo stesso score di 40 punti hanno colto il successo nella 1° e nella 2° Categoria. Da segnalare anche l’ennesimo giro al di sotto del par del campo di Giacomo Locatelli che con 39 punti ha vinto la classifica del Lordo. Anche per questa settimana l’Albarella Golf Links ha in programma un calendario pieno di appuntamenti.

Si inizia giovedi con la Fideuram Private Banker by Golf Monkey, mentre venerdi si disputa l’abituale prova settimanale del Nine Holes Tour by Top Car. Sabato, invece, è prevista una tappa del circuito nazionale Green Pass Trophy. Il clou della settimana, però, è in programma domenica con la Cantina Il Patriota Cup, un torneo sponsorizzato dalla rinomata azienda vinicola Fregnan della Valle del Casentino. Oltre a numerosi premi, è prevista anche un’interessante degustazione dei vini prodotti dalla cantina toscana.

LE CLASSIFICHE

LOUISIANA DEL BUON GUSTO – 1° Coppia Lordo: A. Schiesaro/N. Schiesaro 43. 1° Coppia Netto: E. Cibin/P. Raisa 54; 2° Coppia Netto: F. Baratto/A. Crestale 51; 3° Coppia Netto: L. Zanetti/P. Cipriani 50. 1° Coppia Senior: S. Carta/G. Guerrini 50. 1° Coppia Mista: S. Angona/V. Veronese 50.

OLIO DANTE GOLF CUP – 1° Cat.: M. Trapella 40; 2) M. Scollo 39. 2° Cat.: S. Cappellini 40; 2) C. Bortolati 37. 3° Cat.: 1) L. Rostellato 45; 2) Alessia Rossettini 42. 1° Lordo: G. Locatelli 39. 1° Senior: R. Bianchi 40. 1° Lady: V. Veronese 35. Nearest to the Pin - buca 8: R. Spiandorello; buca 16: P. Cipriani.